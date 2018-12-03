Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,201-1,480 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,210 1,210 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,201 1,480Ekmeklik beyaz sert buğday 1,257 1,257 Ekmeklik diğer buğday 1,107 1,223Düşük vasıflı buğday 1,153 1,465ARPALAR Arpalar 1,019 1,020DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,831 0,942BAKLİYATLAR Fasulye 3 4,501 YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeği 1,161 1,161
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