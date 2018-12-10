Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,087-1,458 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,239 1,249 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,087 1,458Ekmeklik beyaz sert buğday 1,250 1,297 Ekmeklik diğer buğday 1,148 1,227Düşük vasıflı buğday 1,080 1,387ARPALAR Arpalar 1,051 1,060DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,867 0,979BAKLİYATLAR Fasulye 5,567 5,701
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