Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,296- 1,372 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,462 1,462 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,296 1,372 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,301 1,301 Ekmeklik diğer buğday 1,285 1,355Düşük vasıflı buğday 1,278 1,365ARPALAR Arpalar 1,144 1,165DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,070 1,118BAKLİYATLAR Fasulye 5,775 5,775
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