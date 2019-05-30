Konya Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı 1,234-1,264 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, borsada mısır, kilogramı en düşük 1,234, en yüksek 1,264 liradan işlem gördü.

