Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 1,257 lira, en yüksek 1,660 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,257 1,660Makarnalık buğday 1,663 1,723Ekmeklik beyaz sert buğday 1,303 1,551 Ekmeklik diğer buğdaylar 1,284 1,421 Düşük vasıflı buğdaylar 1,226 1,594 ARPALAR Arpa 1,084 1,134 DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,182 1,188
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