FİNANS

Konya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,276-1,553 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,276-1,553 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,630 1,660Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,276 1,553 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,569 1,569 Ekmeklik diğer buğday 1,333 1,628 Düşük vasıflı buğday 1,273 1,560 ARPALAR Arpalar 1,238 1,283DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,238 1,238 BAKLİYATLAR Fasulye 5,622 6,300

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Anahtar Kelimeler:
Buğday borsası hububat piyasası KTB

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