Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,620 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,359 1,620 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,455 1,455 Ekmeklik diğer buğday 1,335 1,560Düşük vasıflı buğday 1,267 1,543ARPALAR Arpalar 1,182 1,273DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,231 1,246BAKLİYATLAR Fasulye 4,890 6,255 YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeği 2,228 2,228
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