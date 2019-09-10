Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,359-1,427 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,680 1,700Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,359 1,427 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,600 1,600 Ekmeklik diğer buğday 1,360 1,523Düşük vasıflı buğday 1,341 1,545ARPALAR Arpalar 1,203 1,287DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,187 1,187BAKLİYATLAR Fasulye 4,315 5,532
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