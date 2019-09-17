Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,398-1,512 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,696 1,696 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,398 1,512 Ekmeklik beyaz sert buğday 1,567 1,567 Ekmeklik diğer buğday 1,327 1,555Düşük vasıflı buğday 1,317 1,550ARPALAR Arpalar 1,191 1,232DİĞER HUBUBATLAR Mısır 1,029 1,202BAKLİYATLAR Fasulye 4,426 5,888
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