Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,401-1,574 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,752 1,752 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,401 1,574Ekmeklik beyaz sert buğday 1,610 1,610 Ekmeklik diğer buğday 1,368 1,400Düşük vasıflı buğday 1,419 1,525ARPALAR Arpalar 1,191 1,206DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,826 1,223BAKLİYATLAR Fasulye 4,126 5,548
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