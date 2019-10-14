Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,426-1,534 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR Makarnalık buğday 1,816 1,816 Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,426 1,534Ekmeklik beyaz sert buğday 1,600 1,683Ekmeklik diğer buğday 1,402 1,659Düşük vasıflı buğday 1,344 1,555ARPALAR Arpalar 1,221 1,253DİĞER HUBUBATLAR Mısır 0,941 1,119BAKLİYATLAR Fasulye 4,782 5,842
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