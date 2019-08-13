Konya ve Kayseri iş dünyası BTSO’nun marka projelerini inceledi

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA) - BURSA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iş dünyasına yönelik DOSAB'ta hayata geçirdiği örnek projeler Türkiye’ye model olmaya devam ediyor. Kayseri ve Konya iş dünyası temsilcileri Bursa'ya gelerek, mega projeleri yerinde inceledi.

BTSO, yüksek teknoloji, Ar-Ge ve mesleki eğitime yönelik projeleriyle birçok kurum ve kuruluşa da ilham olmaya devam ediyor. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası heyetleri, BTSO’nun DOSAB yerleşkesini ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin Özkul ve Fahrettin Doğrul ile beraberlerindeki heyete BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan eşlik etti.

'İŞ DÜNYAMIZA YÖNELİK PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO olarak Türkiye’nin üretim üssü Bursa’nın ileri teknoloji, Ar-Ge ve mesleki eğitimde lider bir kent olması için projeler ürettiklerini söyledi.

"Bursa Büyürse Türkiye Büyür” vizyonuyla şimdiye kadar 50’ye yakın projenin hayata geçirildiğini kaydeden Şener, “Bursa’nın her alanda daha güçlü konuma ulaşmasını sağlamak. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda hazırladığımız marka niteliği yüksek projelerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu noktada ülkemizin nitelikli kalkınmasına yüksek katkı sağlamak için hayata geçirdiğimiz projelerimizin farklı şehirlerde de hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da iş dünyamıza yönelik projeler üretmeye hız kesmeden devam edeceğiz."

'YERLİLEŞME HEDEFİNE BİR ADIM DAHA'

İş dünyasının taleplerine yönelik ürettikleri projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da, geliştirip faaliyete geçirdikleri nitelikli projelerin Türkiye’ye yayılması için de çalıştıklarını belirtti. Farklı kurum ve kuruluşların BTSO’nun DOSAB’ta hayata getirdiği projelere yoğun ilgi göstermesinin ve model olarak alınmasının ülkeye fayda sağlayacağını aktaran Koçaslan, "BTSO olarak DOSAB’ta hayata geçirdiğimiz projelerimizle, ülkemizin ve iş dünyamızın nitelikli kalkınmasına destek olmak için çalışıyoruz. AR-GE ve İnovasyondan, mesleki eğitim ve belgelendirmeye, enerji verimliğinden endüstri 4.0’a kadar bir çok alanda ilkleri de bünyesinde bulunduran projelerimize ilgi gösterilmesi ve model olarak alınması ülkemizin bir çok alanda fayda göreceği bir gelişmedir" diye konuştu.

Toplantıların ardından heyetler BTSO’nun katma değerli projeleri, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve ARGE Merkezi (BUTEKOM), BTSO Eğitim Vakfı (BUTGEM), Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Bursa Model Fabrika (BMF), Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) ve Mutfak Akademi projelerinde incelemelerde bulunarak kurum yetkililerinden bilgi aldı.