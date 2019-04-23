Konya'da 4 fuar birden açılacak

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen Konya Gayrimenkul Fuarı, Konya İnşaat Fuarı, Konya Kent Fuarı ile Konya Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı'nın açılışı 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yaptığı yazılı açıklamada, 4 sektörü tek bir çatı altında topladıklarını belirtti.

Konya Gayrimenkul, İnşaat, Kent ve Mobilya fuarlarının sektörler arasında sinerji oluşturacağına işaret eden Ersözlü, şunları kaydetti:

"İnşaat sektöründe faaliyet gösteren onlarca tedarikçi firmanın, gayrimenkul, mobilya-dekorasyon firmalarının buluşacağı fuarlarda, yeni iş birliklerinden doğacak etkileşimin sektörlere katma değer oluşturacağını düşünüyoruz. Bankalar, gayrimenkul değerleme kuruluşları ve emlakçılar da fuarda yerini alacak. Mobilya ve iç mimari konusunda da önemli firmalar fuarda ürünlerini ve projelerini sergileyecek. Kentsel dönüşüm konusunda da ziyaretçiler fuarda bilgilendirilecekler."

Ersözlü, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Konya İnşaat Fuarı'nda, inşaat malzemelerine ait her türlü ürünün profesyonel ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, "İnşaat, gayrimenkul, mobilya ve belediyelere mal, hizmet, üretim alanlarında faaliyet gösteren önemli firmaların katılımı ile hazırlanan fuarlarımıza, yurt içi ve yurt dışından 30 bine yakın profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Fuarda, 4 gün boyunca ziyaretçilere teknolojik yenilikler, ekipman ve donanımlar sergilenecektir. Ayrıca 45 ilden 500'e yakın belediye yöneticisi Konya'da buluşarak, Türkiye Belediyeler Birliği Akademisi tarafından düzenlenen sektörel eğitim seminerleri alacak." ifadelerini kullandı.

Ersözlü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Sanayi Odası (KSO), Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu (TİMFED) ve Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneğinin (KONTİMDER) fuarlara destek verdiğini sözlerine ekledi.

Fuarlar; 25-26-27 Nisan tarihlerinde 10.00-19.00, 28 Nisan Pazar günü ise 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

