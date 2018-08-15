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Konya'da rüzgar enerjisiyle, 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

 KONYA'da yapımı devam eden rüzgar enerji santrali sayesinde yıllık 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak.

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da yapımı devam eden rüzgar enerji santrali sayesinde yıllık 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. 43 türbininin bulunduğu ve 150 milyon euro bütçeli enerji santralinin, bu yıl sonunda tamamen faaliyete geçmesi planlanıyor.
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda, rüzgar enerji santrali kuruluyor. Kenti Ankara'ya bağlayan kara yolunun sağ ve solundaki, mera dahi olmayan dağlık alana kurulan santral sayesinde yıllık 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. 150 milyon euro'ya mal olacak santralde, türbinlerin motor kısmı dışındaki tüm parçaları yerli malzemeyle yapılıyor.
43 ADET TÜRBİNLE ELEKTRİK ÜRETİLECEK
Santral hakkında bilgi veren kurulumu gerçekleştiren Sancak Enerji Hizmetleri Konya Rüzgar Enerji Santrali İşletme Müdürü Fatih Yaman, santralin kurulumuna geçen yıl mayıs ayında başladıklarını belirtti. Bu yıl sonu tamamlanması planlanan santralin yüzde 50'lik kısmında elektrik üretilmeye başladığını ifade eden Yaman, şunları söyledi:
''Santralimizde her biri 3.3 megavat gücünde toplam 43 adet türbin bulunuyor. Türbinler en alttan en üste kadar 167 metre uzunluğa sahiptir. Kanatların çapı 132 metredir. Kullandığımız türbinler Avrupa ve dünyada kullanılacak ilk türbinlerdir. Her gül, bir dönüşüyle 13.6 dönümlük bir alanı taramış oluyor. Türbinlerimizin motor kısmı hariç tamamı yerli üründür. İzmir bölgesinde üretilip, TIR'larla Konya'ya getirildi.''
150 MİLYON EURO BÜTÇEYLE YAPILIYOR
Yılda saatte 380 milyon kilovat elektrik üretimi yapılacağını belirten Yaman, ''Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesidir. Ürettiğimiz enerjiyi ise Türkiye Elektrik İletim Şirketi'ne satışını gerçekleştireceğiz'' diye konuştu. Projenin yaklaşık 25 yıllık ömrünün bulunduğunu ifade eden Yaman, ''25 yıl sonra türbinleri tekrar değiştirme imkanı olabilir'' dedi. Yaman, santralin yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsadığını, ancak bu alanda sadece türbinlerin kurulduğu 8 ila 10 bin metrekarelik alanın kullanıldığını söyledi.
DOĞAYA ZARAR VERMİYOR
Rüzgarın en verimli olduğu yer olmasından dolayı bu bölgenin seçildiğini belirten Fatih Yaman, santralin doğaya zarar verilmediğini, çevreyi koruduğunu belirtti. Yaman, şöyle konuştu:
''Santralimizin kurulduğu alan dağlık bir bölge ve rüzgarın verimli olduğu bir yerdir. Burası ne tarım arazisi ne de hayvanların otlatılması için mera olarak kullanılabilecek alandır. Yıllardır boş bir arazi olarak kullanılan yeri biz değerlendirmiş oluyoruz. Çevre ve gürültü kirliliği yok. Tam tersi doğaya katkımız var. Bu alanı kameralarla izliyoruz. Böylelikle burada avcılığı önleyerek, yaban hayatı koruyoruz.''
Yaman, kurulum aşamasındaki santralde 100'ü yurt dışından olmak üzere dönemsel olarak 300 ila 350 kişinin istihdam edildiğini, santral kurulduktan sonra bu sayının 50'ye kadar düşeceğini sözlerine ekledi.

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Konya'da rüzgar enerjisiyle, 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacakKonya'da rüzgar enerjisiyle, 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacakKonya'da rüzgar enerjisiyle, 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacakKonya'da rüzgar enerjisiyle, 150 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak

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