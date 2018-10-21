Konya'da üretilen forklift için 49 ülkeden bayilik talebi geldi

MUHAMMED ALİ AKMAN - Konya'da yerli ve milli imkanlarla üretilen forklift için 49 ülkeden 151 firma, bayilik başvurusunda bulundu.

Konya'da bir firmanın, Selçuk Üniversitesinin katkısıyla 2012 yılında başlattığı Ar-Ge çalışmaları, 2014'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle hız kazandı.

Geçen yıl her yöne gidebilen özellikte forklift üretmeyi başaran firmanın ürünleri, yurt dışından büyük ilgi görüyor.

Firmanın Ar-Ge projeleri sorumlusu Mahmut Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri forkliftleri genellikle yurt dışına gönderdiklerini söyledi. Çimen, "Estonya, Avusturya, Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine forklift ihraç ediyoruz. 49 ülkeden 151 firma, bu ürünün bayisi olmak için başvuruda bulundu. Şu ana kadar yurt dışında 20 bayi açtık." dedi.

Türkiye'deki cari açığın, ithalatı yapılan ürünlerin yurt içinde üretilmemesinden kaynaklandığını dile getiren Çimen, "Biz, ürettiğimiz forkliftler ile bu açığın kapanmasına katkıda bulunmak, devletimize ve milletimize faydalı olmak istiyoruz." diye konuştu.