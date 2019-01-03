FİNANS

Konya'daki fuarları geçen yıl 391 bin kişi ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

Kentte 2018 yılında TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen 9 fuar, 391 bin 308 kişiyi ağırladı - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Ersözlü: - "2018'de bugüne kadar fuarlarımızı hiç ziyaret etmemiş 32 yeni ülkeden ziyaretçiyi fuar alanımızda ağırladık. Ayrıca yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 39 artış yakalayan fuarlar firmaların yüzünü güldürdü"

Konya'da geçen yıl TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenen 9 fuarı 391 bin 308 kişi ziyaret etti.

TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Konya'da düzenlenen tarım, tohum, hayvancılık, sulama teknolojileri, metal işleme, elektrik, istifleme, yapı-inşaat, gayrimenkul, yerel yönetim ihtiyaçları, ısıtma-soğutma, mobilya ve dekorasyon alanlarındaki 9 fuara, 36 ülkeden bin 36 firma katıldı.

Bu fuarlar, 108 ülkeden 391 bin 308 kişi tarafından ziyaret edildi.

Konya'da 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen 227 fuara, 21 bin 73 firma katıldı, bu fuarları 4 milyon 699 bin 345 kişi gezdi.

- Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 39 arttı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların kent ve ülke ekonomisine büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Fuarların büyümesiyle eş zamanlı 2019'da yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış beklediklerini belirten Ersözlü, şunları kaydetti:

"2018'de bugüne kadar fuarlarımızı hiç ziyaret etmemiş 32 yeni ülkeden ziyaretçiyi fuar alanımızda ağırladık. Ayrıca yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 39 artış yakalayan fuarlar firmaların yüzünü güldürdü. Bu yıl fuarlarımız aracılığıyla 75'in üzerinde il ve Balkanlar, Doğu Avrupa, Rusya, Kafkaslar, Orta Doğu, Arap Yarımadası ile Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden Konya'ya ziyaretçi getirmeyi hedefliyoruz."

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