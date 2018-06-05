FİNANS

Konya'dan 10 ülkeye ahşap işleme makinesi ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

Konya'da bir firmanın seri üretimini yaptığı, tasarımı Türk mühendislere ait ahşap işleme makinesi, teknik özellikleri ve fiyatıyla yurt dışında ilgi görüyor - Şirketin yönetim kurulu başkanı Düzgün: - "Firmalar, Alman ve İtalyan markalarının arasında kaldıklarında Türk malını tercih ediyor. Fiyatlar cazip, teknik özellikleri yüksek"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bir firmanın seri üretimini gerçekleştirdiği, tasarım ve Ar-Ge'sini Türk mühendislerin yaptığı ahşap işleme makinesi, 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Konsan Organize Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Elfamak Makine, CNC model, ahşap, alüminyum, strafor ve metal işleme makinesi üretiyor.

Tasarım ve Ar-Ge çalışmaları Türk mühendisler tarafından yapılan ahşap işleme makinesiyle sektörde kısa sürede adından söz ettiren firmanın bu ürünü, teknik özellikleri ve avantajlı fiyatıyla benzerlerinden ayrılıyor.

- Yabancılar Türk malını tercih ediyor

Şirketin yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'de üretilmeyeni üretmek" hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

"Sürekli Ar-Ge" felsefesiyle çalıştıklarını, firmanın her yıl büyüdüğünü ve sektöre yön vermeye gayret ettiklerini dile getiren Düzgün, "Ahşap işleme makinelerinde Alman ve İtalyan markaları tercih ediliyor. Bu, ülkemizden ciddi anlamda döviz çıktısına neden oluyordu ama biz bu makineyi yarı fiyatına satabiliyoruz." dedi.

Müşterilerin makineden çok memnun olduklarını, bu ürünün muadillerinden üstün olduğunu söylediklerini aktaran Düzgün, şöyle devam etti:

"Kolay kullanım özelliği, ileri teknolojisiyle verimliliği artırıyoruz. Bugün Rusya, Kosova, Cezayir, Tunus ve Ürdün başta olmak üzere 10 ülkeye satışını gerçekleştiriyoruz. Firmalar, Alman ve İtalyan markalarının arasında kaldıklarında Türk malını tercih ediyor. Fiyatlar cazip, teknik özellikleri yüksek. Bölgesel satışlarda Alman ve İtalyanlara kafa tutuyoruz. Sektörde en çok tercih edilen olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz makinemizden övgüyle söz ediyor. Bunu duydukça gururlanıyoruz."

Düzgün, yazılım grubu tarafından hazırlanan eğitim setinin de makineyle birlikte alıcıya gönderildiğini belirterek, eğitim setini dikkatlice takip eden kullanıcıların bir ayda makinenin operatörlüğünü yapabilecek konuma geldiğini ifade etti.

- "Bize 'Alman malı mı?' diye soruyorlar"

Türk mühendislerin başarısının uluslararası arenada kendisini gösterdiğini söyleyen Düzgün, CNC makine üretimi yaparak Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kapı ebatlama, pervaz sıkma makinesi gibi çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Düzgün, şunları kaydetti:

"Piyasadaki makinelerimizi görenler, bize 'Alman malı mı?' diye soruyorlar. 'Üretiminden tasarımına kadar yüzde 100 yerli ve Türk mühendislerinin yaptığı ürün' diyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Ülkede üretilmeyeni üretmeye ve katma değeri yüksek ürünlere yöneliyoruz. Firmamız, 'Femto CNC' markası ile sektörün önde gelen kuruluşları arasına girmiştir. Her yıl üretim kapasitemizi artırarak büyüyoruz. Bu yıl 5 yeni ürünle Avrupa pazarında etkili olmayı hedefliyoruz."

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