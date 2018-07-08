Konya'dan Çin ve Rusya'ya kiraz ihracatı

ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye'de kiraz hasadının en geç yapıldığı yerlerden Torosların eteklerindeki Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerindeki ürünlerin büyük kısmı, Çin, Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yüksek rakımda üretilen, kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk kirazı" olarak bilinen Napolyon cinsi Hadim kirazının hasadı devam ediyor. Bu yıl rekoltenin önceki yıllara göre artarak 21 bin ton civarında olması bekleniyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AA muhabirine, ilçede kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Hadim kirazının dünyada bir marka haline geldiğini belirten Hadimioğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizde yaklaşık 800-1900 rakım arasında 31 bin dekar alanda 2 bin civarında çiftçi kiraz üretimi yapıyor. Yıllık ortalama 20-21 bin ton civarında rekolte gerçekleşiyor. Kirazlar buradaki ihracatçı firma temsilcileri tarafından alınarak özellikle Çin ve Rusya olmak üzere, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İlçemizde işleme tesisi olmadığı için ihracatçı firmalar kirazları buradan alarak işleme tesislerine götürüyor. Daha sonra o tesislerde ihracata hazır hale getiriliyor."