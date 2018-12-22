FİNANS

"Kooperatiflere hallerde dükkan verilsin"

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Tarım Koop Başkanı Mehmet Özkurnaz: - "Gıda enflasyonuyla mücadelede kooperatifler önemli. Aracıların devreden çıkarılmasında kooperatifler rol oynamalı. Belediyeler kooperatiflere hallerde dükkan yeri vermeli, belli bölgelerde satış reyonları olmalı. Hem üretici hem tüketici mutlu olmalı" - "Türkiye'de kooperatif enflasyonu yaşanıyor. Bunun sonucu olarak da yatırım, üretim ve pazarlama noktasında aktif olunamıyor"

DENİZ ÇİÇEK - Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Koop) Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz, gıda enflasyonuyla mücadelede kooperatiflerin önemine dikkati çekerek, "Aracıların devreden çıkarılmasında kooperatifler rol oynamalı. Belediyeler kooperatiflere hallerde dükkan yeri vermeli, belli bölgelerde satış reyonları olmalı. Hem üretici hem tüketici mutlu olmalı." dedi.

Özkurnaz, Dünya Kooperatifler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, "Türkiye'de 14 bin 200 birlik ve kooperatif var. Kooperatiflerin ve birliklerin yapısını tekrar ele almada fayda görüyoruz. Bu konularla ilgili önümüzdeki günlerde birden fazla çalıştay yapacağız. Kooperatif ve birliklerimiz, tarımın finansmanına ve pazara gidiş noktalarında etkin rol alacak." yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Ülkedeki tarımsal kalkınma kooperatifi sayısının 8 bin civarında olduğunu ve kooperatiflerin bölünerek çoğaldığını aktaran Özkurnaz, kooperatiflere alternatif olarak üretici birliklerinin kurulmasının da bu sayıyı tırmandırdığına ve kooperatiflerin gücünü zayıflattığına işaret etti.

Özkurnaz, birliklerin, kooperatif olmadığı halde kooperatiflerin yaptığı işlere soyunduğuna dikkati çekerek, "Her sebze ve meyve adıyla üretici birliği kuruluyor, Domates üretici birliği, erik üretici birliği bile mevcut. Bunlar irdelenmeli. Kooperatifler birbirine ve üretici birliklerine hasım hale geldi. Önüne her gelen kooperatif kuruyor. Bir köyde ikinci kooperatif kurulamaz ancak buna rağmen Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarımsal kalkınma kooperatifi, Ticaret Bakanlığına bağlı da üretim pazarlama kooperatifi kuruluyor. Sulama ve su ürünleri kooperatifleri de kuruluyor. Bilinçli bir kooperatif anlayışı yok. Birçoğu tabela kooperatifi olarak kalıyor." diye konuştu.

- "Kooperatif ürünleri marketlere giremiyor"

Dünyada kooperatifçilik ciddi bir anlayışla yapılırken Türkiye'de kooperatif enflasyonu yaşandığını bildiren Özkurnaz, bunun sonucu olarak da yatırım, üretim ve pazarlama noktasında aktif olunamadığını söyledi.

Özkurnaz, kooperatiflerin, üyelerinden aldığı ham maddeyi yarı mamul ya da mamul haline getirerek, bunu ürün satış yerleriyle pazarlaması gerektiğini belirterek, "Kooperatifler, ekonomik güçlerini birleştirip birlikte hareket etmeli. Üretici ve tüketiciyi buluşturacak kooperatifler olmalı. Yasalardaki açıklar kapatılmalı. Ülkede tek bir kooperatif merkez birliği olmalı. Kooperatifin iş yaptığı tarımsal faaliyette başka bir üretici birliği ya da kooperatif olmamalı." ifadelerini kullandı.

Gıda enflasyonuyla mücadelede kooperatiflerin önemine dikkati çeken Özkurnaz, "Aracıların devreden çıkarılmasında kooperatifler rol oynamalı. Aracıların devreden çıkarılmasında kooperatifler rol oynamalı. Belediyeler kooperatiflere hallerde dükkan yeri vermeli, belli bölgelerde satış reyonları olmalı. Hem üretici hem tüketici mutlu olmalı. Direkt tüketiciye ulaşması için her kooperatif bu işleri yapacak. Kooperatif ürünleri büyük marketlere giremiyor. Karşılarında güçlü bir sermaye var. Kooperatifin onların karşısında durma şansı yok." değerlendirmesinde bulundu.

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