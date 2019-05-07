Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki

- "Bu cezalar ödenemez"

Vatandaşların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce (UKOME) bilgilendirilmediğini savunan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm birinci sınıflar araçlar için, 3.20 aks aralığının altında ise, geçişler serbesttir diye biliniyorken gördük ki yasa, 'ruhsatında birinci sınıf ve aks aralığı da 3.20'nin altında bulunmasına rağmen ruhsatında kamyonet, panelvan ve van ibaresi yer alan araçlar hariç' demiş. UKOME'nin kararı bu şekilde duyurulmadı. İBB'nin sitesinde bile böyle duyurulmadı. Bilmeden binlerce sürücü onlarca kez bu köprüden geçmiş. Vatandaşlar 1. sınıf araç bedelini köprü geçiş ücreti olarak ödemesine rağmen ayrıca bin 132 lira her geçiş için ceza yemiş. 100 kez geçen tüketicilere 112 bin lira gibi bir ceza kesilmiş. Bu cezalar ödenemez, arabalarını satsalar da ödenemez."

