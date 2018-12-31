Köprü geçişlerine ilişkin UKOME kararı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ilişkin UKOME kararının revize edildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişine izin verilen araç sınıf ve modellerin belirtildiği UKOME kararınca ilgili kanun gereği uygulanan cezai yaptırımların, Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yeniden düzenlendiği anımsatıldı.

Söz konusu düzenleme kapsamında, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacağı, verilmiş cezaların tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçileceğine işaret edilen açıklamada, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığının kararlaştırılacağı, yargılama ve takip giderinin taraflar üzerinde bırakılacağı ve vekalet ücretine hükmedilmeyeceğinin altı çizildi.