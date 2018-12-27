Köprü ve otoyol gelirleri

Türkiye'de yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan geçen 420 milyon 82 bin 901 araçtan 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira gelir elde edildi.

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kasımda köprü ve otoyolları 27 milyon 58 bin 984 araç kullandı. Bu araçlardan 100 milyon 659 bin 132 lira gelir sağlandı.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın 11 ayında geçen 104 milyon 939 bin 822 araç için 423 milyon 34 bin 664 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 315 milyon 143 bin 79 taşıttan dolayı da 1 milyar 170 milyon 843 bin 948 lira gelir elde edildi.

Böylece yılın 11 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir 1 milyar 593 milyon 878 bin 612 lira oldu.

