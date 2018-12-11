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Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 09:22 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde örtü altında üretilen kış çileğinin hasadı başladı.

Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde örtü altında üretilen kış çileğinin hasadı başladı. Yerinde kilosu 10 liradan alıcı bulan ürün, çiftçiyi sevindirdi.
Manisa'nın 13 bin nüfusuyla en küçük ilçesi Köprübaşı'nda geçim kaynağının başında gelen çilek üretimi, yaz aylarının yanı sıra kışın da örtü altında devam ediyor. Aralık, ocak ve şubat aylarında serada damlama sulama sistemiyle üretilen kış çileği, yerinde 10 liradan alıcı buluyor. Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Köprübaşı'nda kış çileği üretimi yapan çiftçiler, yaz aylarında 3 ya da 4 liradan satılan ürünün kış mevsimindeki fiyatından oldukça memnun.
'İLÇEMİZE 30 MİLYON LİRA GİRDİ OLUYOR'
Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, ilçede çilek sayesinde önemli bir ekonomik gelir elde edildiğini belirterek, "Güncel olarak çiftçi kayıt sistemimizde 3 bin 500 dekar dikili çilek alanımız var. Bu alandan yaklaşık 10 bin ton civarı çilek elde ediyoruz. Üründen ilçemize, ortalama 30 milyon lira girdi oluyor. Kış sezonunda özellikle örtü altında üretim yapıyoruz. Yaklaşık 100 dekar kadar kapalı seramız var. Kış dönemi aralık, ocak ve şubat aylarında da ortalama 600 ton civarı bir üretimimiz var. Köprübaşı bir sanayi kenti olmadığı için vatandaşlarımızın tek geçim kaynağı tarım" dedi.
ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR
Emeklerinin karşılarını almanın ve aile ekonomisine katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren çiftçi Rahim Özcan, "20 dönüm açık alanda, 4 dönüm ise kapalı alanda çilek yetiştiriyorum. Kış aylarında günlük 500 kilo çilek topluyoruz. Çilekleri İzmir'e satıyoruz. Müşterilerimiz orada. Yaz aylarında 3 ya da 4 liraya sattığımız çileğin kilosu şu an 10 liradan alıcı buluyor. Çilek için 10 lira şu an çok iyi para. Örtü altındaki çileğin tadı, aroması yazın ürettiğimiz çileğe göre çok farklıdır. Ayrı bir lezzeti vardır. İzmir'den tercih edilmesinin nedeni de bu. Bizim geçim kaynağımız çilek" dedi.

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Köprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdüKöprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdüKöprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdüKöprübaşılı çiftçinin yüzünü 'kış çileği' güldürdü

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