FİNANS

Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı - Sabancı Holding Üst Yöneticisi Mehmet Göçmen: - "Kordsa, son iki yılda yaptığımız yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşüyor. Son iki yılda ABD'de dört önemli şirketi bünyemize kattık ve yıllık 150 milyon ABD dolarını aşan bir iş kolu yarattık"

İSTANBUL (AA) - Kordsa, gelecek nesil ulaşım araçlarına da kompozit malzemeler sağlayan ABD'li Axiom Materials'ı 181 milyon dolara satın alarak bünyesine kattı.

Kordsa'dan yapılan açıklamaya göre, Kordsa, Sabancı Holding iştiraklerinden ve güçlendirme teknolojileri pazarının global oyuncusu Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın aldı. 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden gerçekleşen satın alma sayesinde Kordsa, havacılık endüstrisinde seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna geliyor.

Kordsa, geleceğin malzemesi olarak görülen ileri kompozit teknolojilerine Sabancı Üniversitesi ile hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ile adım atmıştı.

Geçen yıl bünyesine kattığı uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişletmişti.

Axiom Materials satın almasıyla ikinci bir Kordsa yaratma hedefinin ilk aşamasını tamamlamış oldu. Axiom Materials’ın ürettiği ileri kompozit malzemeler, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılıyor. Kordsa’nın stratejik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlarda yetkinliklerini geliştirmek adına kritik önem taşıyan olan bu satın alma ile yeni ürün geliştirme potansiyeli de güçlenmiş oluyor.

- "Kordsa, yeni yatırımlarımızla seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, Sabancı Topluluğu'nun dönüşümündeki odak konuların, dinamik portföy yönetimi ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlar olduğunu belirterek, Kordsa'nın son iki yılda yaptığı yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüştüğünü kaydetti.

Son iki yılda ABD’de dört önemli şirketi bünyelerine kattıklarını anımsatan Göçmen, "Yıllık 150 milyon doları aşan bir iş kolu yarattık. Dünya devlerinin tedarikçisi konumundaki Kordsa, yeni yatırımlarımızla, havacılık endüstrisinde dünyada seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konuma geliyor. Sabancı Topluluğu olarak işlerimizi evrensel standartlarda yönetme anlayışımızın bir göstergesi olan bu önemli satın alma, ülkemizin uluslararası piyasalardaki gelişimini de destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kuzey Amerika'da bir büyüme platformu yaratacağız"

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper de kompozit teknolojileri pazarında organik büyümelerine, inorganik büyümeyle de desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Büyüme stratejilerinin ilk adımını, dünyanın sayılı entegre üretim merkezleri arasında yer alan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ile attıklarını aktaran Alper, şunları kaydetti:

"Yüksek mühendislik isteyen yapısal malzemeler üreten Fabric Development ve Textile Products’la başlayan havacılık sektörü yolculuğumuzda, kabin içi parçalar üreten Advanced Honeycomb Technologies’i satın almamızla yetkinliklerimiz genişledi. Axiom Materials yatırımı ile uzay ve havacılık endüstrisinin üssü Kuzey Amerika’da bir büyüme platformu yaratacağız."

- "İkinci Kordsa yaratma hedefimizin ilk aşamasını tamamladık"

Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) Ali Çalışkan ise yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile kompozit pazarına yön veren Axiom Materials’ın Kordsa bünyesine kattıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaşamdan ilham alarak, yaşamı güçlendirme vizyonumuzu destekleyen çok önemli bir adım attık. Uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit malzemeler sağlayan ve yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile kompozit pazarına yön veren Axiom Materials’ın Kordsa bünyesine katılmasıyla, ileri teknoloji kompozit ara mamul portfolyomuzu tamamladık ve kompozit ürünleri alanında yetkinliklerimizi genişlettik. Axiom Materials'ın satın alınması ile ikinci Kordsa yaratma hedefimizin de ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Bugün artık, uçak motorlarında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı oksit-oksit seramik kompozit malzemeleri pazarının lider oyuncusu olduk. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların kanatları, gövdeleri ve kabin içlerinden sonra artık motorları da Kordsa tarafından güçlendirilecek."

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Axiom Materials Kordsa

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