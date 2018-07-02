Kordsa'dan satın alma açıklaması

İSTANBUL (AA) - Kordsa'nın "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." şirketlerini satın almasına ilişkin Yabancı Yatırımcılar Komitesi (CFIUS) onay değerlendirme süreci olumlu olarak sonuçlandı.
Kordsa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development Inc." ve "Textile Products Inc." unvanlı iki ayrı şahıs şirketinin satın alınmasına ilişkin CFIUS onay değerlendirme sürecinin olumlu olarak sonuçlandığı belirtildi.
Satın alma ile ilgili kapanış sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, sürecin bir ay içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.
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