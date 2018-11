Kordsa’nın net karı yüzde 60 artarak 135 milyon liraya çıktı 

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Kordsa’nın, net karı bu yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 60 artarak 135 milyon liraya çıktı.

Kordsa üçüncü çeyrekte cirosunu, bu yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 50, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 106 arttırarak 1.2 milyar liraya ulaştırdı.

Net karı ise bu yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 60, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 181 oranında arttırarak 135 milyon liraya ulaştı. FAVÖK’ü ise 230 milyon TL oldu.

Uzay ve havacılık sektörünün tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Kordsa CEO’su Ali Çalışkan şöyle devam etti:

“Yaptığımız satın almalar ile pazarlarımızı genişletiyoruz. Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ndeki çalışmalarımızın bir çıktısı olarak EMEA bölgesinde pazar payımızı artırırken aldığımız stratejik yatırım kararları ile kompozit teknolojilerinde güçlendirme alanımızı genişletiyoruz.

“İlk yarıyılda dünyanın önde gelen ticari havacılık sektörü markalarının stratejik tedarikçileri arasında yer alan ve uçakların kanat, gövde ve motorlarında kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini bünyemize katarak, ABD kompozit pazarındaki konumumuzu güçlendirecek bir yatırıma imza atmıştık.

“Son dönemde ise Amerika’da yerleşik, havacılık ve uzay sanayiine ileri malzeme temin eden Advanced Honeycomb Technologies şirketini bünyemize kattık, artık uçakların içlerini de güçlendiriyoruz.

“Bu yatırımlarla kompozit teknolojileri alanında ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları arasındaki yerimizi pekiştirirken ikinci bir Kordsa yaratma hedefine doğru önemli bir adım attık.

“Lastik güçlendirme teknolojilerinde müşterilerimizle kurduğumuz stratejik ve uzun soluklu ilişkilerle sektördeki lider konumumuzu pekiştirirken pazar dinamiklerini yakından takip ediyor, hammadde fiyatları ve satışlarımızı doğru stratejilerle yönetiyoruz.

“İnşaat güçlendirme teknolojilerinde, yenilikçi ve yüksek performanslı sentetik fiber donatılarımız ile altyapı ve üstyapı inşaat projelerinde fark yaratıyoruz.

“Fiber donatılarımız son olarak İzmir’in en uzun karayolu tüneli olan Buca-Bornova Tüneli’nde kullanıldı.

“Kordsa olarak bulunduğumuz tüm iş kollarında hem güçlendirdiğimiz alan hem de etkimizi genişletiyoruz.

“Lastik güçlendirme teknolojileriyle dünyada her 3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 2’sini güçlendiren Kordsa olarak bugün, inşaat güçlendirme teknolojilerimiz ile bu uçakların pistlerini, kompozit teknolojilerinde ise bu uçakların gövde, motor, kanat ve içlerini de güçlendiriyoruz.”



