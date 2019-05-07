"Körfez ülkeleri büyük hacimli bir pazar"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Körfez ülkelerinin, Türk turizmine önemli katkılar yapan, talebi çeşitlendirme ve farklı turizm segmentlerini destekleme potansiyeli olan büyük hacimli bir pazar olduğunu belirterek, "Genç nüfus yapısı ve lüks tüketim alışkanlıklarıyla özel ilgi gösterilmesi gerekiyor." dedi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Nisan -1 Mayıs tarihlerinde Dubai'de düzenlenen Arabian Travel Market Fuarı ve Körfez ülkelerindeki turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaklaşık 2 bin 500 firma ile 40 bin endüstri profesyonelini ağırlayan fuarda Türkiye ve Antalya olarak yer aldıklarını belirten Yağcı, otel ve bölge tanıtımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Körfez ülkeleri ve Orta Doğu pazarının istikrarlı büyüme gösterdiğini ifade eden Yağcı, bu pazardan özellikle üst segment ziyaretçileri çekmeye çalıştıklarını bildirdi.

Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden seyahat edenlerin sayısının son yıllarda güçlü bir şekilde artış gösterdiğini vurgulayan Yağcı, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin kişi başına düşen uluslararası turizm harcamalarının da yüksek olduğunu bildirdi.