Koruma alanlarına ziyaretçi akını

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını ocak-eylül döneminde yaklaşık 30 milyon kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumun koruması altındaki alanlarda, ziyaretçilerin konforlu ve tabiatla iç içe vakit geçirmeleri amacıyla yapılan yatırımlar etkisini gösterdi.

Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Geçen yıl 25 milyon kişinin ziyaret ettiği milli parklar ile tabiat parklarına bu yılın 9 ayında 29 milyon 812 bin kişi gitti.

- Burç Tabiat Parkı birinci

Korunan alanlar içinde Gaziantep'teki Burç Tabiat Parkı, ocak-eylül döneminde en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu. Geçen yıl ziyaretçi sayılarında ikinci sırada bulunan milli park, bu yıl 9 ayda 2 milyon 820 bin 229 ziyaretçiyle birinciliğe yükseldi.

Burç Tabiat Parkı'nı 1 milyon 840 bin 680 ziyaretçiyle Ankara'daki Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı takip etti. Üçüncülüğü ise Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Milli Parkı aldı. Ocak-eylül döneminde Uludağ Milli Parkı'nı 1 milyon 484 bin kişi ziyaret etti.