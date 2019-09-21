Korunan alanlar turizmin yeni gözdesi

ENES DURAN - Turistlerin yeni gözdesi haline gelen koruma altındaki milli parklar ile tabiat parkları, yılın 8 aylık döneminde 35 milyonu aşkın kişiyi ağırladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, buralardaki imkanları değerlendirerek, ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla master ve eylem planlarını uygulamaya koydu.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de bakir doğal yapılar ve ekosistemler ile bütünleşik halde yaşayan özgün tarihi ve kültürel dokunun bulunduğu, aynı zamanda çok çeşitli ekoturizm faaliyetlerine olanak sağlayan sahaların milli park ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların buralarla iç içe yaşamasına imkan sağlamak amacıyla ülke genelinde 45 milli park, 247 tabiat parkı, 30 tabiat koruma alanı, 114 tabiat anıtı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 56 ulusal önemi haiz sulak alan ve 11 mahalli öneme sahip sulak alan oluşturdu.