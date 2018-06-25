Kosaçev: Türkiye ile ilişkilerimiz seçim sonrası bozulmayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova 25 Haziran (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi için neden görmediğini bildirdi.

Kosaçev Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Şu anda ilişkilerimiz çok yüksekte ve eğer bölgede ciddi değişiklikler olmazsa ikili alanda ilişkilerin kötüleşmesi için bir neden yok” dedi.

Kosaçev, üçlü Astana formatı dahil olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinim devam edeceğini belirterek, “Bu bölgede liderlik pozisyonuna aday olan Türk liderinin kendisi için de çok önemli” dedi.

