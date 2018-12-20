FİNANS

"KOSGEB 2019'da 2 milyar 250 milyon lira destek verecek"

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt: - "2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi, girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz" - "Kamudan destek alarak ya da öz kaynaklarıyla Ar-Ge'sini yapmış olan firmalarımızın ortaya çıkardığı prototiplerin Türkiye'de üretimini sağlamak üzere ciddi destek vereceğiz. Bu yolla teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması yönünde bir politika izliyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz." dedi.

Uzkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOSGEB'in, gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yönlendirmesiyle desteklerini, hem destekleyeceği alanlar hem de yüklendiği misyon itibarıyla yeni bir anlayışla vereceğini söyledi.

Türkiye'nin ithal ettiği ürünlere yönelik yerli üretim yapan KOBİ'lere öncelik tanınacağını dile getiren Uzkurt, şöyle devam etti:

"Özellikle yerlileştirme ve millileştirme politikamızın bir gereği olarak, bu konu KOSGEB'in odaklanacağı en büyük alanlardan biri olacak. Bununla birlikte teknolojik dönüşümünü, yüksek teknolojik alanlara evrilme adına orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında geliştirmiş ve üretim için destek isteyen KOBİ'lerimize de önemli oranlarda destek sağlayacağız. Yine 'İhracat ve katma değeri yüksek ürünleri üreteceğim.' diyen KOBİ'lerimizi desteklerimizden yararlandırmayı hedefliyoruz. Buna ilişkin destek programlarımızı kurguladık. Önümüzdeki dönemde bu destek programlarını yürürlüğe koymuş olacağız."

- Destek bütçesi yüzde 18-19 arttı

Uzkurt, KOSGEB bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasından dolayı hükümete ve milletvekillerine teşekkür etti.

KOSGEB'in destek bütçesinin yüzde 18-19'a varan oranlarda artırıldığına dikkati çeken Uzkurt, "Bu anlamda 2 milyar 250 milyona yakın bir KOSGEB bütçesi onaylandı. 2019 yılında bu bütçeyi girişimci ve KOBİ'lere kullandırmış olacağız inşallah. Bu bütçeyi doğru adreslere ve doğru bir şekilde kullandırarak ülke ekonomisine daha fazlasıyla geri dönüşünü sağlayacak bir anlayışıyla bu destekleri vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Uzkurt, daha önce ihracata dönük üretim yapan veya bunun hazırlığında olan KOBİ'lere verdikleri destekleri artıracaklarını vurguladı.

- "Yeni dönemde ikinci çağrıya çıkacağız

Yakın zamanda düzenlenecek lansmanla yeni KOSGEB destek programlarını açıklayacaklarını belirten Uzkurt, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişimini tamamlamış, Ar-Ge çalışmaları bitmiş teknolojik ürünlerin üretimi için de KOSGEB olarak yeni bir destek programı kurguladık. Yakın zamanda birinci çağrının sonuçlarını açıkladık. Şimdi yeni dönemde ikinci çağrıya çıkacağız. Burada da bir şekilde kamudan destek alarak ya da öz kaynaklarıyla Ar-Ge'sini yapmış olan firmalarımızın ortaya çıkardığı prototiplerin Türkiye'de üretimini sağlamak üzere ciddi destek vereceğiz. Bu yolla teknolojinin KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması yönünde bir politika izliyoruz."

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Bütçe Cevahir Uzkurt kobi KOSGEB

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