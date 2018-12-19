FİNANS

KOSGEB desteğiyle 400 bin dolarlık ihracat hedefliyorlar

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Malatya'da, KOSGEB desteğiyle 7 milyon liralık yatırım yapan girişimci Asım ve Besim Ayazgil kardeşler, üretimine başladıkları gizli rezistansla yıllık 400 bin dolarlık ihracat hedefliyor - Girişimci Asım Ayazgil: "Ürünlerimizi 16 ülkeye ihraç etmeye başladık. Hedefimiz 40 ülkeye ihracat yapmak" - "Yıllık 400 bin dolar ihracat yapmayı planlıyor, 300 bin dolarlık ithalatın da önünü kesmeyi hedefliyoruz. Ülke ekonomisine yıllık ortalama 700 bin dolar katkı sağlayacağız"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) stratejik ürün desteği alarak 7 milyon liralık yatırım yapan girişimci Asım ve Besim Ayazgil kardeşler, üretimine başladıkları gizli rezistansla yıllık 400 bin dolarlık ihracat hedefliyor.

Asım ve kardeşi Besim Ayazgil, 1942'de babasının açtığı döküm atölyesinde çırak olarak mesleğe başladı. Kendilerini bu alanda geliştiren ancak sermaye yetersizliği nedeniyle işlerini büyütemeyen Ayazgil kardeşler, 2011'de Fırat Kalkınma Ajansından hibe desteği aldı.

350 bin lira hibe desteği almalarının ardından Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kuran kardeşler, KOSGEB desteklerinden de yararlanarak, 75 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu.

Yaklaşık 40 yıldır alın teri döken, kardeşler hem babaların mesleğini sürdürdü hem de kente istihdam sağladı.

Döküm atölyesinde altyapı malzemeleri yapan Ayazgil kardeşler, OSB'de otomatik kalıplama sistemi kurarak, katma değeri yüksek ürünlere yöneldi ve rezistans üretmeye başladı.

KOSGEB'in, AR-GE, inovasyon desteğini alan kardeşler, 6 yıl önce "Alüminyum Katkılı Demir Döküm Malzemesi" isimli ürün geliştirdi ve patent aldı. Bu ürünü Ayazgil kardeşler, KKTC, Azerbaycan, Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan, Sudan, Polonya, Cezayir ve Sudan gibi 20 ülkeye ihraç etti.

Kardeşlerden Asım Ayazgil, AA muhabirine, son olarak KOSGEB'den 3 milyon 500 bin liralık makine hibe desteği alarak, su ısıtıcısı gizli rezistansı üretmeye başladıklarını söyledi.

Bu rezistansın Türkiye'de üretiminin yaygın olmadığını dile getiren Ayazgil, "Türkiye'de yapılmayan bir üründü. Çin, bu ürünü üretiyor, dünyada Çin'den alıyordu. KOSGEB stratejik ürün destek programından yararlandık ve tesis kurduk. Kettle rezistansı üretiyoruz. Döküm kalıbını ürettikten sonra içerisine rezistans döşüyoruz. Bir de krom tabanlı gizli rezistans üretiyoruz. Ürünlerimizi 16 ülkeye ihraç etmeye başladık. Hedefimiz 40 ülkeye ihracat yapmak." dedi.

Ayazgil, Mısır, Cezayir ve Uganda gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden Bulgaristan ve Yunanistan ile Asya ülkelerinden Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'a da ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Birkaç ay önce gizli rezistans üretimine başladıklarını ve OSB'deki farklı firmaların da kendileri için çeşitli parçalar ürettiğine işaret eden Ayazgil, şunları kaydetti:

"Yan sanayicilere de memleketimize de kazanım sağladık. KOSGEB stratejik ürün destek programı kapsamında yaklaşık 3 milyon 500 bin liralık makine hibe desteği aldık. Ürünü üretebilmek için yaklaşık 7 milyon liralık yatırım yaptık. Bu üründen 600 bin üretmeyi planlıyoruz. Bunların 200 binini iç piyasaya 400 binini de yurt dışına satmayı planlıyoruz. Bu kapsamda bir Alman firmasıyla da anlaşma yaptık."

Ayazgil, gizli rezistans üretimiyle hem ithalatı azaltacaklarına hem de ihracat yapacaklarına vurgulayarak, "Yıllık 400 bin dolar ihracat yapmayı planlıyor, 300 bin dolarlık ithalatın da önünü kesmeyi hedefliyoruz. Ülke ekonomisine yıllık ortalama 700 bin dolar katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

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Asım Ayazgil hibe desteği ihracat ithalat KOSGEB Malatya resiztans

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