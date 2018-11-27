FİNANS

KOSGEB desteklerinde "teknolojik dönüşüm"

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 11:39 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "KOBİGEL sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacak. Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" - "Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor" - "KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağını belirterek, "Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Varank, KOBİGEL'in sonuçlarını açıkladığı yazılı açıklamasında, KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik dönüşüm yaşanacağının altını çizerek, imalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan KOBİ'lere büyük destek verdiklerini vurguladı.

KOBİGEL sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağına dikkati çeken Varank, "Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB'in "teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ'leri destekleyerek uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek" vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Varank, bu çerçevede belirlenen 10 maddelik yol haritasında vizyon değişikliği yaparak teknoloji tabanlı işletmelere ağırlık verdiklerini aktardı.

- Tema: İllerde rekabet

Varank, yol haritasında yer alan "Bölgesel, Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması" bağlamında KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelerin projelerini desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"KOBİ Gelişim Destek Programı'nın (KOBİGEL) 2018 yılındaki uygulamasında her ilin kendi imalat sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Programın 2018 yılı proje teklif çağrısının teması, 'İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi' olarak belirlendi. Program için 4 bin 512 proje başvurusu alındı. Değerlendirmeler sonucunda 2 bin 545 işletme destek almaya hak kazandı. Baraj puanını geçen tüm işletmelerin destek kapsamına alınabilmesi için program bütçesi 734,2 milyon liraya yükseltildi. Proje başına destek üst limiti 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olarak belirlendi. KOSGEB ayrıca uygun göreceği gider üzerinden hesaplanacak yüzde 30'luk bir tutarı, teminat karşılığı olarak 'erken ödeme' adı altında, harcama yapılmadan önce ödeyebilecek."

- İşletmelere kur desteği

Varank, proje başvurularının ağustosta yaşanan döviz kuru yükselişinden önce alındığını, bu nedenle projeleri yürütecek işletmelerin olası mağduriyetlerinin de düşünüldüğünü belirterek, “Projelerdeki yerli malı belgeli makine, teçhizat ve donanımlar için kurulların uygun bulduğu tutarlar yüzde 25, diğer makine, teçhizat ve donanımlarının tutarlarının yüzde 10 arttırılması kararlaştırıldı. Bunun için proje sahiplerinin projelerinde revizyon talep etmesi ve kurulların bu talepleri görüşmesine gerek olmayacak." ifadelerini kullandı.

Destek almaya hak kazanan 2 bin 545 işletmeye bakıldığında, ilk sırada 297 projeyle İstanbul'un yer aldığının altını çizen Varank, İstanbul'u 198 projeyle Ankara, 193 projeyle İzmir, 165 projeyle Konya, 159 projeyle Bursa, 143 projeyle Kayseri, 100 projeyle Kocaeli'nin takip ettiğini açıkladı.

Varank, Denizli'de 73, Adana'da 54, Samsun'da 50 projenin desteklenmesi kararı alındığını ifade ederek, desteğin yüzde 82'sinin (602 milyon lira) proje sahiplerinin makine-teçhizat giderleri, yüzde 11'inin (80,8 milyon lira) personel giderleri, kalan yüzde 7'sinin (51,4 milyon lira) yazılım ve hizmet alımı giderleri için kullandırılacağını kaydetti.

En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...En iyisi orada yetişiyor! Lezzetli olsun diye...
MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacakMARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak
Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyorEdremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KOBİGEL KOSGEB destekleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

En Çok Okunan Haberler

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret pazarlığı başlıyor! 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Trump Çin mallarında gümrük vergilerini yükseltmeye devam edecek! Sırada telefonlar var

Trump Çin mallarında gümrük vergilerini yükseltmeye devam edecek! Sırada telefonlar var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Adıyaman'da son 15 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

MARKA Konferansı ünlü isimleri ağırlayacak

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.