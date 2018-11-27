Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) ile 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağını belirterek, "Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor." ifadesini kullandı. Varank, KOBİGEL'in sonuçlarını açıkladığı yazılı açıklamasında, KOSGEB desteklerinde yüksek teknoloji üretilmesine yönelik dönüşüm yaşanacağının altını çizerek, imalat sanayinde faaliyet gösteren, yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan KOBİ'lere büyük destek verdiklerini vurguladı. KOBİGEL sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 milyon liralık kaynak sağlanacağına dikkati çeken Varank, "Bu destekle 1,5 milyar liralık proje yatırım hacmi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 yeni personel istihdam edilmesi bekleniyor. KOSGEB destekleri, yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileşme Programı çerçevesinde cari açığı azaltacak yüksek teknolojili stratejik ürünlerin geliştirilmesi için daha etkin kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB'in "teknoloji tabanlı ve katma değer üreten KOBİ'leri destekleyerek uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek" vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Varank, bu çerçevede belirlenen 10 maddelik yol haritasında vizyon değişikliği yaparak teknoloji tabanlı işletmelere ağırlık verdiklerini aktardı. - Tema: İllerde rekabet Varank, yol haritasında yer alan "Bölgesel, Sektörel ve İşletmeye Özgü Destek Modeli Tasarlanması ve Uygulanması" bağlamında KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmelerin projelerini desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "KOBİ Gelişim Destek Programı'nın (KOBİGEL) 2018 yılındaki uygulamasında her ilin kendi imalat sanayi potansiyelini dikkate alan bir yaklaşım benimsendi. Programın 2018 yılı proje teklif çağrısının teması, 'İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi' olarak belirlendi. Program için 4 bin 512 proje başvurusu alındı. Değerlendirmeler sonucunda 2 bin 545 işletme destek almaya hak kazandı. Baraj puanını geçen tüm işletmelerin destek kapsamına alınabilmesi için program bütçesi 734,2 milyon liraya yükseltildi. Proje başına destek üst limiti 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olarak belirlendi. KOSGEB ayrıca uygun göreceği gider üzerinden hesaplanacak yüzde 30'luk bir tutarı, teminat karşılığı olarak 'erken ödeme' adı altında, harcama yapılmadan önce ödeyebilecek."