Acar, ilk şirketiyle yerleşim yerlerine ait elektrik dağıtım şebekelerinin projelendirilmesi ve enerji nakil hattı proje işleri yapmaya başladıklarını ifade ederek, yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi sektöründe yeni bir vizyon ve misyonla yola çıkıp ENSO Elektrik Mühendislik Müşteri Limited şirketini 2014'te kurduklarını bildirdi.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Enerji sektörüne mühendislik çözümleri sunan ENSO Elektrik firması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden yararlanarak, güneşi takip eden ve elektrik sağlayan "Günebakan" sistemini üretti.

Geliştirdikleri ürünün savunma sanayisi için de önemli olduğuna dikkati çeken Acar, "Biz, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak ilk defa savunma sanayisi fuarına katıldık ve geliştirdiğimiz ürünle ilgili bu sektörde düşündüğümüz gibi bir ürünün hiç olmadığını fark ettik. KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon desteğiyle yürüttüğümüz bu proje prototipi bitmiş olarak elimizde." dedi.

"Buradaki ofis için KOSGEB'in Nitelikli Eleman İstihdam Desteği'nden faydalandık. Firmamız, projeyi KOSGEB'in Ar-Ge desteğiyle yürüttü. 'Akıllı Günebakan Güneş Enerji Sistemi (GES) Tasarım ve İmalatı' isimli projemiz kasımda sonlandı. Günebakan'ın Türkiye'de eşi yok. Bu ürünümüzün KOSGEB'den aldığımız fuar desteğiyle yurt içi ve yurt dışında tanıtımını da yaptık."

Günebakan hakkında bilgi veren Acar, şunları kaydetti:

"Ürünümüz mobilize taşınabilir bir güneş enerjisi sistemi. Geliştirdiğimiz ürünün hafifliği, taşınabilirliği, pratikliği ve enerjinin istediğiniz noktaya istediğiniz şekilde ulaştırılabilirliği açısından önemli olduğunu gördük. Ürünümüz 8 şeffaf panelden oluşuyor. Günebakan, özellikle askeri alandaki enerji ihtiyacını karşılamak için taşınması ve montajı kolay olan, güneşi takip ederek elektrik üreten bir sistem. Proje, Ar-Ge aşamasındayken bile yurt dışından ciddi talepler oldu. Seri üretime geçince de ihracatta ciddi rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz."

KOSGEB, TÜBİTAK ve buna benzer diğer kurumların kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Acar, firma olarak KOSGEB'den yaklaşık 685 bin lira Ar-Ge ve İnovasyon desteği aldıklarını bildirdi.

Acar, "Türkiye, KOSGEB gibi kuruluşların verdiği desteklerle daha ileri gidecek. Bu kurumlardan destek almanın yanında, gelen pozitif eleştiriler yerli ve milli, bu ülkenin ihtiyacı olan ürünler üretmemize katkı sağlıyor. Ayrıca aldığımız maddi destekler yanında, bizim gibi iş yapan kümelenmelerle iş birliği yapmak ve akademik bilgiler almak açısından da KOSGEB gibi kurumlar önemli." diye konuştu.

