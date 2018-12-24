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KOSGEB destekleriyle "Günebakan"ı üretti

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 11:09 | Son Güncelleme

Enerji sektörüne mühendislik çözümleri sunan ENSO Elektrik, KOSGEB desteklerinden yararlanarak, güneşi takip edip elektrik üreten "Günebakan"ı geliştirdi - ENSO Elektrik Kurucusu Fevzi Acar: - "Günebakan, özellikle askeri alandaki enerji ihtiyacını karşılamak için taşınması ve montajı kolay olan, güneşi takip ederek elektrik üreten bir sistem"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Enerji sektörüne mühendislik çözümleri sunan ENSO Elektrik firması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden yararlanarak, güneşi takip eden ve elektrik sağlayan "Günebakan" sistemini üretti.

ENSO Elektrik Kurucusu Fevzi Acar, AA muhabirine, KOSGEB'den aldıkları desteklerle güneş enerjisiyle çalışan "Günebakan"ı geliştirme yolculuğunu anlattı.

Kırıkkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun olduğunu belirten Acar, İstanbul'da çalıştıktan sonra enerji alanında kurduğu şirketiyle kendi işini yapmaya başladığını söyledi.

Acar, ilk şirketiyle yerleşim yerlerine ait elektrik dağıtım şebekelerinin projelendirilmesi ve enerji nakil hattı proje işleri yapmaya başladıklarını ifade ederek, yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi sektöründe yeni bir vizyon ve misyonla yola çıkıp ENSO Elektrik Mühendislik Müşteri Limited şirketini 2014'te kurduklarını bildirdi.

Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne hızlı geçiş olurken bu alana yöneldiklerini vurgulayan Acar, şirketin, Ar-Ge alanındaki çalışmalara hız verdiğini anlattı.

Acar, Kırıkkale Üniversitesi Teknopark'ta 2015'te bir ofis açarak Ar-Ge çalışmalarına başladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buradaki ofis için KOSGEB'in Nitelikli Eleman İstihdam Desteği'nden faydalandık. Firmamız, projeyi KOSGEB'in Ar-Ge desteğiyle yürüttü. 'Akıllı Günebakan Güneş Enerji Sistemi (GES) Tasarım ve İmalatı' isimli projemiz kasımda sonlandı. Günebakan'ın Türkiye'de eşi yok. Bu ürünümüzün KOSGEB'den aldığımız fuar desteğiyle yurt içi ve yurt dışında tanıtımını da yaptık."

Geliştirdikleri ürünün savunma sanayisi için de önemli olduğuna dikkati çeken Acar, "Biz, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak ilk defa savunma sanayisi fuarına katıldık ve geliştirdiğimiz ürünle ilgili bu sektörde düşündüğümüz gibi bir ürünün hiç olmadığını fark ettik. KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon desteğiyle yürüttüğümüz bu proje prototipi bitmiş olarak elimizde." dedi.

- "Ar-Ge aşamasındayken bile ciddi talep geldi"

Acar, KOSGEB'in Endüstriyel Uygulama Desteği'ne başvuracaklarını ve seri üretime geçmeyi planladıklarını belirterek, ürünle dünya pazarında önemli bir yer edineceklerini dile getirdi.

Günebakan hakkında bilgi veren Acar, şunları kaydetti:

"Ürünümüz mobilize taşınabilir bir güneş enerjisi sistemi. Geliştirdiğimiz ürünün hafifliği, taşınabilirliği, pratikliği ve enerjinin istediğiniz noktaya istediğiniz şekilde ulaştırılabilirliği açısından önemli olduğunu gördük. Ürünümüz 8 şeffaf panelden oluşuyor. Günebakan, özellikle askeri alandaki enerji ihtiyacını karşılamak için taşınması ve montajı kolay olan, güneşi takip ederek elektrik üreten bir sistem. Proje, Ar-Ge aşamasındayken bile yurt dışından ciddi talepler oldu. Seri üretime geçince de ihracatta ciddi rakama ulaşacağımızı düşünüyoruz."

KOSGEB, TÜBİTAK ve buna benzer diğer kurumların kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Acar, firma olarak KOSGEB'den yaklaşık 685 bin lira Ar-Ge ve İnovasyon desteği aldıklarını bildirdi.

Acar, "Türkiye, KOSGEB gibi kuruluşların verdiği desteklerle daha ileri gidecek. Bu kurumlardan destek almanın yanında, gelen pozitif eleştiriler yerli ve milli, bu ülkenin ihtiyacı olan ürünler üretmemize katkı sağlıyor. Ayrıca aldığımız maddi destekler yanında, bizim gibi iş yapan kümelenmelerle iş birliği yapmak ve akademik bilgiler almak açısından da KOSGEB gibi kurumlar önemli." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ENSO Elektrik Fevzi Acar günebakan KOSGEB

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