KOSGEB Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürü Hasan Solmaz, AA muhabirine, yeni girişimci ve KOBİ'lere, finansmana erişimlerini, Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırılmaları ve teknolojik alt yapılarını geliştirilmeleri için uygulamaya geçirdikleri farklı programlarla hibe ve geri ödemeli destek sunduklarını söyledi.

Bu eğitimi başarıyla tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Sertifikası'nı alan 320'si kadın bin kişi kurumun sağladığı krediyle kendi iş yerini açtı.

KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla 5 yılda 14 bin kişiye 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verdi.

KOSGEB'in, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla Girişimcilik Destek Programı kapsamında başlattığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başarıyla sürüyor.

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sağladığı desteklerle Diyarbakır'da bin kişiyi işveren yaptı.

Hibe ve geri ödemeli kredilerin en başında Girişimcilik Destek Programı'nın geldiğine işaret eden Solmaz, Diyarbakır'da beş yılda 5 bin 600'üne kredi, 2 binine hibe olmak üzere 7 bin 600 kişiye destek sunduklarını aktardı.

"Şimdiye kadar bin girişimcimizi işveren yaptık, onlara 25 milyon lira civarında destek ödemesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Solmaz, dönem dönem faizsiz kredilerle özel işletmelere katkı verdiklerini vurguladı.

- " 250 milyon liranın üzerinde kredi hacmi oluşturduk"

Solmaz, Girişimcilik Destek Programı'nda 2016 yılında Türkiye birincisi olduklarını dile getirdi.

KOSGEB'in uygulamaya koyduğu yeni vizyonuyla yerli ve milli üretime büyük destek verdiğine işaret eden Solmaz, şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da son beş yılda girişimcilerimize ve KOBİ'lerimize 60 milyon liranın üzerinde destek ödemesi gerçekleştirdik. Sadece geçen yıl 21 milyon lira ödeme yaptık. 60 milyonun yanı sıra 37 milyon lirayla sadece verdiğimiz kredilerin faizini karşıladık. Karşıladığımız faiz miktarıyla 250 milyon liranın üzerinde bir kredi hacmi oluşturduk."