KOSGEB KOBİGEL'e proje yağdı

MEHTAP YILMAZ - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 çağrısına 5 bin proje başvurusu yapıldığını ve 4 bin 512'sinin değerlendirmeye alındığını belirterek, "Projesi kabul edilen KOBİ'ler 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere üst limiti toplam 1 milyon liralık destekten yararlanabilecek." dedi Uzkurt, AA muhabirine, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ'lerin desteklenmesinin önemine işaret eden Uzkurt, düzenledikleri çalıştaylar sonucu yaptıkları analizlerle, illerin hangi imalat sektörlerinde rekabet avantajına sahip olduğunu belirlediklerini anlattı. Rekabetçi imalat sanayi sektörlerinin seçimi için üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri, ihracat payları ve yoğunlaşma kriterlerini dikkate aldıklarını dile getiren Uzkurt, "öncelik ve ihtiyaçlara odaklanma" prensibiyle yeni bir destek vizyonu geliştirdiklerini söyledi.

Uzkurt, bu çerçevede destek alanını genişlettiklerine dikkati çekerek, sanayide dijitalleşme oranının yükseltilmesinde kritik öneme sahip olması, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini artıran yapısı dolayısıyla yazılım sektörünün de destek kapsamına dahil edildiğini vurguladı. İl çalıştaylarında belirlenen öncelikler doğrultusunda "İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı"nın, 20 Nisan'da ilan edildiğini hatırlatan Uzkurt, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 çağrısına, 5 bin proje başvurusu yapıldı ve 4 bin 512'si değerlendirmeye alındı. Projesi kabul edilen KOBİ'ler 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere üst limiti toplam 1 milyon liralık destekten yararlanabilecek." diye konuştu. - "Erken ödeme avantajı" Desteğin, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli yeni personel, makine, teçhizat, kalıp, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeneceğinin altını çizen Uzkurt, KOSGEB tarafından uygun görülen giderler üzerinden hesaplanacak yüzde 30'luk tutarın, projesini başlatan işletmelerin talebi üzerine, teminat karşılığında "erken ödeme" adı altında harcama yapılmadan önce verilebileceğini kaydetti.