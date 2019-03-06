FİNANS

KOSGEB'in "destek seferberliği" karnesi

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

KOSGEB geçen yıl kendilerini geliştirerek yerli üretime katkı sağlamaları için 350 bini aşkın işletmeye destek verdi - Ülke genelinde 7 bölgeye yayılan ve inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe uzanan desteklerin tutarı 2 milyar liraya yaklaştı - Desteklerden en büyük payı Marmara Bölgesi aldı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), geçen yıl inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerdeki 350 bini aşkın işletmeye katkı sağladı.

AA muhabirinin KOSGEB'in 2018 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, kurum tarafından geçen yıl 350 bin 223 işletmeye, 1 milyar 928 milyon 199 bin 639 lira destek verildi.

Bu kapsamda, 75 bin 345 işletme KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden, 274 bin 878'i ise KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sağlanan imkanlardan yararlandı.

- 7 bölgeye destek

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok Marmara Bölgesi kullandı. Bölgede 22 bin 499 işletmeye 359 milyon 155 bin lira destek sağlandı. Bu bölgeyi 14 bin 784 işletmeye verilen 300 milyon 618 bin 203 liralık destekle İç Anadolu Bölgesi takip etti.

Ege Bölgesi'nde 9 bin 233 işletme, 175 milyon 694 bin 901 lira, Karadeniz Bölgesi'nde 8 bin 527 işletme, 173 milyon 121 bin 199 lira, Akdeniz Bölgesi'nde 9 bin 358 işletme 168 milyon 23 bin 434 lira destek aldı.

Bu bölgeleri 5 bin 931 işletmeye verilen 121 milyon 965 bin 875 lira ile Güneydoğu Anadolu, 5 bin 13 işletmeye sağlanan 98 milyon 203 bin 199 lira destekle Doğu Anadolu bölgeleri takip etti.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında verilen destek tutarının yüzde 57'sinin mikro ölçekli işletmeler, yüzde 23,2'sinin küçük ölçekli işletmeler, yüzde 19,4'ünün ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldığı kayıtlara geçti.

- Kredi faiz destekleri

Öte yandan, geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında 274 bin 878 işletmeye 531 milyon 417 bin 826 lira destek verildi.

Bu kapsamda, Kilis, Osmaniye'nin Kadirli ilçesi, Iğdır, Şanlıurfa acil destek kredisi faiz imkanlarından yararlanırken, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği de çeşitli kuruluşlarca kullanıldı.

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında verilen desteklerden madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaatın da aralarında yer aldığı birçok sektör yararlandı.

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Yıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacakYıldırım: Yapay zekayı kullanan gençler İstanbul’da ekonomiyi sırtlayacak
Hepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturduHepsiburada Adana'da dijital girişimcileri buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek KOSGEB KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

İşte piyasaların faiz kararına tepkisi

Çiftçiye 3.7 milyar destek bu ay ödenecek

Çiftçiye 3.7 milyar destek bu ay ödenecek

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Süre uzatıldı! Başvurmak için son tarih 31 Mart

Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Yerli otomobil için yer seçimi aşamasındayız

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİSAM: Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi

BİSAM: Açlık sınırı Şubat’ta yüzde 0.4 yükseldi

Ak Yatırım ilk finans oyun uygulaması PlayAll’u kullanıcılara sundu

Ak Yatırım ilk finans oyun uygulaması PlayAll’u kullanıcılara sundu

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Aygaz Bangladeş'te United Enterprises anlaşma imzaladı

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Zeytin ve zeytinyağı sektörü temsilcileri İzmir'deki fuarda buluştu

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Türkiye'de Bitcoin ile 9 konut satıldı

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

Bakan Albayrak: Pozitif performansın göstergelerini görüyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.