KOSGEB'in rotası yüksek teknolojili imalat sanayisine yöneldi

ESKİŞEHİR (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Bugüne kadar lokanta açmak isteyene de imalat sanayisinde yüksek teknoloji üretmek üzere girişimde bulunmak isteyenlere de destek veriyorduk. KOSGEB'in rotasını biraz daha katma değerli, yüksek teknolojili ve özellikle imalat sanayisi alanlarına doğru yönelttik." dedi.

Uzkurt, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Kongre Merkezi Salon Anadolu'da düzenlenen "KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, KOSGEB'in şirket kurmak isteyenlere girişimcilik desteği verdiğini anımsatarak, bu destek öncesinde verilen eğitime yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığını belirtti.

KOSGEB desteğiyle işini kurup, önemli bir ihracat rakamına ulaşmış değerli işletmelerin bulunduğunu anlatan Uzkurt, "Bugüne kadar lokanta açmak isteyene de imalat sanayisinde yüksek teknoloji üretmek üzere girişimde bulunmak isteyenlere de destek veriyorduk. KOSGEB'in rotasını biraz daha katma değerli, yüksek teknolojili ve özellikle imalat sanayisi alanlarına doğru yönelttik. Bundan sonra tamamen farklı bir KOSGEB modeliyle ve yapılanmayla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.