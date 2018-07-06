KOSGEB'in teşkilat yapısında değişiklik

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ana hizmet birimi sayısı 6'ya yükseldi.

KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle başkanlığın ana hizmet birimlerinde düzenlemeye gidildi, birim sayısı 5'ten 6'ya çıkarıldı.

Söz konusu birimler, Proje Yönetimi Dairesi, KOBİ Geliştirme Dairesi, Finansman Dairesi, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi başkanlıkları olarak yeniden düzenlenirken, bunlara Girişimcilik Dairesi Başkanlığı eklendi.

KOSGEB bünyesinde başkan başmüşaviri olarak görev yapanlar, tüm mali ve özlük hakları saklı kalmak kaydıyla başkan müşaviri olarak atanacak.

İllerdeki KOSGEB müdürlükleri, başkan yardımcısı veya daire başkanlığına bağlı çalışacak. Başkan yardımcısı veya daire başkanlığının belirlenmesinde başkan yetkili olacak.

