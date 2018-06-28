Kosova Postası PTT AŞ ile büyüyecek

PRİŞTİNE (AA) - PTT AŞ tarafından Kosova Postasına hibe edilen 10 motosikletin teslimatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, düzenlenen törende, PTT AŞ tarafından Kosova Postasına hibe edilen 10 motosikletin hayırlı olmasını diledi.

Bu projenin Kosova Postasının çalışma koşullarını iyileştireceğini ve halka daha iyi hizmet sağlanmasına katkı vereceğini belirten Kılıç, iki dost ülkenin posta idareleri arasındaki iş birliğinden mutluluk duyduğunu söyledi. Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Kosova halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.

İş adamları ve yatırımcılarla Kosova'nın aydınlık ve kalkınmış geleceği için çalıştıklarına işaret eden Kılıç, yatırımcıları Kosova'ya çekmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kılıç, Türkiye'nin Kosova'da yatırım yapan en büyük 3. ülke olduğunu aktararak, iki ülke arasındaki 248 milyon avroluk ticaret hacmine dikkati çekti.

Türkiye'nin Kosova'nın 3. büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Kılıç, söz konusu rakamları yetersiz bulduklarını ifade etti.

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