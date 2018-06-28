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Kosova Postası PTT AŞ ile büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 14:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç: - "PTT AŞ tarafından Kosova Posta İdaresine hibe edilen motosikletler, Kosova Postasının çalışma koşullarını iyileştirecek ve halka daha iyi hizmet sağlanmasına katkı verecek" - PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya: - "PTT AŞ'nin posta paydaşlarına katkıları, kardeş ülkeler bazında da devam edecek"

PRİŞTİNE (AA) - PTT AŞ tarafından Kosova Postasına hibe edilen 10 motosikletin teslimatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, düzenlenen törende, PTT AŞ tarafından Kosova Postasına hibe edilen 10 motosikletin hayırlı olmasını diledi.

Bu projenin Kosova Postasının çalışma koşullarını iyileştireceğini ve halka daha iyi hizmet sağlanmasına katkı vereceğini belirten Kılıç, iki dost ülkenin posta idareleri arasındaki iş birliğinden mutluluk duyduğunu söyledi. Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla Kosova halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.

İş adamları ve yatırımcılarla Kosova'nın aydınlık ve kalkınmış geleceği için çalıştıklarına işaret eden Kılıç, yatırımcıları Kosova'ya çekmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kılıç, Türkiye'nin Kosova'da yatırım yapan en büyük 3. ülke olduğunu aktararak, iki ülke arasındaki 248 milyon avroluk ticaret hacmine dikkati çekti.

Türkiye'nin Kosova'nın 3. büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Kılıç, söz konusu rakamları yetersiz bulduklarını ifade etti.
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- "Kosova Postası ile her türlü iş birliğine hazırız”

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Çetinkaya da Kosova ile Türkiye arasındaki ortak tarihi geçmişin kendilerini bugünlere getirdiğini belirterek, Türk postası olarak Kosova Postası ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığını yürüten PTT AŞ'nin dünya postasına yön verdiğini anımsatan Çetinkaya, posta paydaşlarına katkılarının kardeş ülkeler bazında da devam edeceğini bildirdi.

Kosova Posta İdaresinin katkılarının, ortak geçmişin, iş birliğini kaçınılmaz bir noktaya getirdiğini ifade eden Çetinkaya, e-ticaretle başlayan çalışmaları yelpazesini genişleterek devam ettirmek istediklerini kaydetti.
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- "PTT AŞ, tanıtımımıza yardım etti"

Kosova Postası Genel Müdürü Seydi Hoca ise PTT AŞ'nin motosiklet yardımının kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, posta çalışanları adına teşekkür etti.

Bu yardımın Kosova Postasının hizmetlerini hızlandıracağını ve iyileştireceğini anlatan Hoca, yardım taleplerinin nedeninin hızlı hizmet vermek olduğunu söyledi.

Hoca, iş birliklerinin burada sona ermeyeceğini vurgulayarak, PTT AŞ'nin Kosova Postasının uluslararası alanda tanıtılmasına yardımları olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından PTT AŞ tarafından hibe edilen motosikletler Kosova Posta İdaresine teslim edildi.

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