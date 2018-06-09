Koster filosu yenilenmesi projesi hayata geçiriliyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 11 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da koster filosu yenilenmesi projesi için imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılmasının beklendiği belirtildi.

Proje kapsamında kamu özel iş birliğiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yüzde 49 ortaklığında Koster Denizcilik AŞ'nin kurulduğu ifade edilen açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın projeye destek vereceği aktarıldı.

Açıklamada, son teknolojik imkanlarla koster filosunun güçlendirileceği ve bu süreçte ekonomiye en az 5 milyar dolar katkı sağlanarak 30 bin aileye iş imkanı oluşturulacağı vurgulandı.

Milli olarak tasarlanacak koster gemilerinin Türk tersanelerinde üretileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece gemi inşa sanayimiz sadece Türk pazarı için değil, komşu coğrafyamızda da önemli bir oyuncu olacak. Filomuz yerli, teknolojik ve çevreye duyarlı yeni gemiler inşa ederek gençleştirilecek. Böylelikle deniz taşımacılığında çevre, can ve mal güvenliği açısından daha temiz, daha emniyetli, daha ekonomik ve daha rekabetçi bir filo oluşturacak. Türk sahipli koster gemi sayısı yaklaşık 800 civarında olup kapasitesi 3,6 milyon deadweight ton civarındadır. Bu filonun ortalama yaşı ise 26'dır."

