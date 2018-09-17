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Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Doç.

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Gökhan Artan / İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin yolcu uçağı konusunda rekabet edecek uçağa sahip olabileceğine işaret ederek, "Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik" dedi.
TUSAŞ Genel Müdürü Doç.Dr.Temel Kotil yerli yolcu uçağı ile ayrıntıları DHA'ya anlattı. Önümüzdeki 10 yıl içinde artık uçakların daha hafif olan yeni kompozit (plastik malzeme) teknolojisi olan termoplastik olacağını belirten Kotil, "Şirketimiz o teknolojiyi o zamana kadar yakalar. Bir de yolcu uçağı 100 kişi civarında planımız da var. Modernin moderni oluyor. Türkiye bu imalat tekniğini yakalayıp yeni tasırımla gelirse piyasada rekabet edecek uçağa sahip olur. Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik" dedi.
Yerli yolcu uçağı yapımının 10 yıllık master planlarında olduğunu dile getiren Kotil, "10 yılın 5 yılı döneminde hemen hemen milli muharebe,helikopterler projelerini bitiriyoruz" dtedi ve ekledi:
"Projeler bitince 3 bin mühendisim açığa çıkıyor. 3 bin mühendisi yolcu uçağı projesine yönlendiriyoruz. Yolcu uçağında Boeing, Airbus, Bombardier gibi büyük oyuncular var.
"Artık son teknoloji kompozit. Kompozitte de iki teknoloji var termoset ve termoplastik diyoruz.
"Termoset teknolojide genellikle karbon elyafı kullanılıyor. Bugüne kadar yapılan kompozit uçaklar 787 de dahil bu şekilde yapılıyor.
"Bizim tahminimiz önümüzdeki 10 yıl içinde artık uçaklar termoplastik kompozit olacak.
"Termoplastik kompozitler daha hafif olacak bugünkü termosetlere göre.
"Kompozit uçaklar da aleminyumlara göre daha hafifler.
"Burada büyük bir fırsat var. Şirketimiz termoplastik teknolojisini o zamana kadar yakalar.
"Bir de yolcu uçağı 100 kişi civarında planımız da var.Modernin moderni oluyor."
Uçak üreticisi büyük şirketlerin termoplastik teknolojisiyle ilgili çalışmalar yaptığını ifade eden Kotil, "Büyük şirketlerin şu anda imalat altyapıları, yatırımları termoplastik kompozittir ya aleminyum ya da titanyumdur. Türkiye bu imalat tekniğini yakalayıp yeni tasırımla gelirse piyasada rekabet edecek uçağa sahip olur. Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik. Master planında var. Önce bu savunma sistemlerini bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu. (Fotoğraflı)

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