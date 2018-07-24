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KÖY-KOOP : Çiğ süt "2 lira" olsun, fark bedelliden kapatılsın

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, çiğ süt fiyatlarının belirlenmemesinin büyük sıkıntı yarattığını belirterek, Süt Konseyi'ne çiğ süt fiyatını "2 lira" olarak açıklaması çağrısı yaptı.

KÖY-KOOP : Çiğ süt "2 lira" olsun, fark bedelliden kapatılsın

Ayşegül Acar / İstanbul, 24 Temmuz (DHA) - KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, çiğ süt fiyatlarının belirlenmemesinin büyük sıkıntı yarattığını belirterek, Süt Konseyi'ne çiğ süt fiyatını "2 lira" olarak açıklaması çağrısı yaptı.
Soyer, "Bu bedeli ödemekle ilgili kaynak sıkıntısı olacaksa aradaki fark bedelli askerlikten gelecek gelirle kapatılsın" dedi.
KÖY-KOOP Merkez Birliği’nin ilk kadın genel başkanı seçilerek dikkat çeken Neptün Soyer, artan maliyetlerin çiftçiyi köylüyü vurduğuna dikkat çekti ve süt fiyatının bir an önce belirlenmesini istedi.
KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bizler Çok Amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birliği Köy-Koop Genel Merkezi olarak, 13 il Birliğimiz, 1,200 birim kooperatifimiz ve onbinlerce süt üretici ortağımız, son yaşananları üzüntü ve kaygıyla izliyoruz.
Altı ayda bir toplanması gereken Süt Konseyinin üretici tüketici ve sanayicinin yüzünü güldürecek süt fiyatının açıklanmasını bekliyoruz.
"Ancak ne yazık ki bu konu ile ilgili bilgileri, sosyal medyadan duyuyor, okuyoruz.
"Süt üreticisinin bu belirsizliğe dayanacak sabrı ve tahammülü kalmadı.
"Üretici, tüketici ve sanayiciyi memnun edecek en düşük süt fiyatı 2 lira olmalıdır.
"Devletimizin bu bedeli ödemekle ilgili bir kaynak sıkıntısı varsa, aradaki farkı bedelli askerlikten elde edilecek gelirden karşılamalıdır; çünkü, üreticinin ödeyeceği 'bedel' kalmadı." (Fotoğraflı)

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