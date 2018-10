Köy- Koop: Damızlık süt hayvanları kesime gidiyor

İZMİR, (DHA)- KÖY-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, yaptığı yazılı açıklamada süt üreticilerinin zor durumda olduğunu belirterek, yem fiyatlarının ve girdi maliyetlerinin yüksek olmasının yanı sıra süt sanayicilerinin belli bölgelerde süt alımını durdurduğunu, üreticinin de damızlık süt hayvanlarını kesime gönderdiklerini söyledi.

Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, sütten para kazanamayan ve hayatlarını idame ettiremeyen süt üreticilerinin damızlık süt hayvanlarını kesime gönderdiklerini, kesilen her dişi damızlık hayvanın ülke süt sektörüne vurulan büyük bir darbe olduğunu ve süt sektörünün geleceğinin baltalandığını belirterek, sanayicilerin krizi öne sürerek süt alımından kaçındıklarını ve Ulusal Süt Konseyi'nin belirlemiş olduğu fiyatın altında süt alabilmek için zorluk çıkardıklarını öne sürdü. Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Soyer, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan taleplerini şöyle sıraladı:

"Tarım ve Orman Bakanımız acilen birilerini görevlendirmeli, saha çalışmaları yapılmalı. Süt belirlenen fiyattan satılmıyor ve süt piyasasında önemli rol oynayan bazı firmalar süt alımlarını durdurmuş vaziyette. Bakanlığımız kesimhaneleri de denetleme yetkisine sahip. Bir an önce damızlık dişi hayvan kesimlerinin durdurulması için önlemler almalı. Geçen yıllarda sütle ilgili yaşanan kriz durumlarında sütün Et ve Süt Kurumu aracılığı ile süt tozuna dönüştürülmesi için müdahale alımları yapılmıştı. Şu an aynı noktadayız. Et ve Süt Kurumu'nu göreve davet ediyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinin genelinde olduğu gibi, ortaklarımızın ve süt üreticilerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve işletmelerin ayakta kalabilmeleri için, yem-süt paritesinin 1 litre süte 1,5 kilogram yem alabilecek şekilde bir piyasa düzeninin oluşturulmasını ve denetlenmesini talep ediyoruz. Bu sistemin oluşturulması için de Et ve Süt Kurumu'nu göreve davet ediyoruz."

