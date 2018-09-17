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Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (KÖY-KOOP) Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, yüksek yem fiyatları nedeniyle üreticilerin süt üretmekten vazgeçmek üzere olduklarına dikkat çekti ve "Devletimizin Kooperatiflere olan desteğini artırması şart" çağrısı yaptı.

Köy-Koop / Soyer: Kooperatiflere olan desteğin artması şart

İstanbul, 17 Eylül (DHA) - Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler (KÖY-KOOP) Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, yüksek yem fiyatları nedeniyle üreticilerin süt üretmekten vazgeçmek üzere olduklarına dikkat çekti ve "Devletimizin Kooperatiflere olan desteğini artırması şart" çağrısı yaptı.
İzmir’in önemli bir süt üretim merkezi olduğunu ülkemizde özellikle verimlilik bakımından birinci sırada, toplam süt üretimi içinde de iller kıyaslandığında Konya ile birlikte ilk iki sırayı paylaştığını belirtti ve şöyle devam etti:
"Süt ve süt ürünleri sektörü, İzmir’in gıda ve tarım ekonomisi içerisinde en önemli paya sahiptir.
"İzmir hem süt sanayinin hem de süt üretiminin başkenti konumundadır.
"Süt kalitesi ve verimliliği açısından da Türkiye’nin gözde merkezlerinden birisidir.
"İzmir’de süt üretimine tüm ilçelerimiz katkıda bulunsa da, Küçük Menderes Havzası, ilde üretilen sütün yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir.
"Öyle ki, ülkemizin birçok önde gelen süt ve süt ürünleri fabrikaları bu potansiyelin farkına vararak, Küçük Menderes Havzasına birçok yeni yatırım yapmıştır.
"Öğrendik ki, sanayiciler süt kalitesiyle ilgili üreticilerimizi zor durumda bırakıyorlarmış. Bu sorunu çözmek, bizim görevimiz.
"Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimiz ile ortak eğitim çalışmaları yapmalı, sahada yerinde üreticilerimizi uygulamaya yönelik yeni bilgiler ile buluşturmalıyız.
"Yapılacak olan eğitimler, üreticilerimizin hayvanlarının verimliliğini ve karlılıklarını artırırken, sanayicilerin kaliteli ve hijyenik süt bulmalarını ve tüketicilerin sağlıklı beslenmelerine çok önemli katkılar sağlayacak.
"İzmir’de ortağımız olan kooperatiflerle yapmış olduğum görüşmelerin tamamında ortaklarımız, en büyük sorunların sütün pazarlama ayağında yaşandığını dile getirdiler.
"Hepimiz biliyoruz ki; dünyanın birçok ülkesinde üreticilerin ürünleri kooperatif eliyle pazarlanmakta.
"Bunun gerçekleşmesi için devletimizin Kooperatiflere olan desteğini artırması şart.
"Kooperatiflerin süt pazarlamasında aktif rol alması sanayiciler açısından da sürdürülebilir bir süt sektörünün teminatıdır.
"Biz kooperatifler olarak, eğitim ve pazarlamada elimizi taşın altına koymaya hazırız.
"Buna yönelik süt üretiminin yoğun olduğu bölgelerde pilot uygulamalar ile ortaklarımızın sütünün verimliliğini ve kalitesini artırarak eğitim ve pazarlama altyapısını kuracağız." (Fotoğraflı)

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