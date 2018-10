KÖY-KOOP/Soyer: Süt üreticilerine daha çok destek verilmeli

Elif Varan / İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, yem fiyatlarının yüksek olmasıyla üreticinin zor durumda olduğunu belirtti ve devletten, üreticiye destek çağrısı yaptı.

Süt üreticilerinin zarar etmeden üretime devam edebilmesi için, devletin verdiği desteklemeleri artırması gerektiğini söyleyen Soyer şöyle devam etti:

“'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'mız açıklandı. Birçok üründe fiyat indirimi yapılıyor.

“Bu ülkenin vatandaşları olarak ülkemize sahip çıkacağız, bu zor günleri geride bırakmak için hep beraber elimizden geleni yapacağız.

“Ancak, bizler süt üreticileri olarak aylardır çok zor günler geçiriyoruz. Ulusal Süt Konseyi’nin düzenlediği ve sektörün tüm paydaşlarının katıldığı toplantıda, örgütlü üreticilere yani ortaklarımıza ödenecek olan soğuk süt destek primi 12 kuruş olarak dile getirilmişken, bu primin 9 kuruşa düşürülmesinin gündemde olduğunu duyduk. Yüksek girdi fiyatları sebebiyle desteklenmeye en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Bakanlığımızın süt üreticilerimize daha fazla destek olmasını istiyoruz.

“Üreticilerimizin ayakta kalabilmesi ve üretime devam etmeleri adına hak ettiği desteklemelerin biran önce verilmesini, Köy-Koop olarak talep ediyoruz.

“Köy-Koop olarak ülke genelinde yaptığımız araştırmalarda, Ulusal Süt Konseyi’nin aldığı karara göre üretici soğuk süt satış fiyatının 1.70 lira olması gerekirken, şu anda 1.50-1.60 lira dolayında olduğunu belirledik.

“Örgütlü süt üreticilerinin alması gereken desteklemelerin de 9 kuruş olarak düşünülmesi, üreticimizin zararının artmasına neden olacaktır.

“Ayrıca, ülkemizin farklı bölgelerinde özellikle önemli kapasitelerle süt işleyen sanayicilerin ve sektörün önde gelen büyük firmalarının, son günlerde üreticilerden süt almayı kestiklerini duyduk. Süt fiyatlarının düşük olmasının yanı sıra, sanayicilerin süt alımından vazgeçiyor olmaları, üretimimizin geleceğini tehlikeye atıyor.

“Ortağımız olan üreticileri daha sıkıntılı günlerin beklediğini öngörüyoruz.

“Süt fiyatının bu kadar düşük olmasına rağmen, ortaklarımız fedakârlık ederek süt üretimine devam ediyor. Sanayicilerimize sesleniyorum: Lütfen bu durumun farkına varın. Fiyatları yükseltmemek ne kadar önemliyse, üreticiden sütü almaya devam ediyor olmak da o kadar önemlidir.

“Üretiminin devamlılığı, süt ve süt ürünlerindeki istikrarımızı korumak, alın teriyle süt üreten üreticilerimize bağlı. Ortaklarımızın üretimden vazgeçmesi demek, süt sanayinin de sekteye uğraması anlamına gelir.

“Yaşadığımız bu zor günlerde üreticimize destek olun hep beraber kazanalım, kazanan ülkemiz olsun.

“Aldığımız haberlere göre büyük şirketlerin süt alımından vazgeçmesi söz konusuyken, mevcut krize müdahale etmesi gereken kurum Et Süt Kurumu’dur. Ancak, Et ve Süt Kurumu asli görevi olan süt piyasasına müdahale etmek adına henüz herhangi bir adım atmamıştır.

“Süt üreticisinin daha fazla zarar görmemesi için Et ve Süt Kurumu’nun piyasaya müdahale etmesini istiyoruz. Et ve Süt Kurumu’nu göreve davet ediyoruz.” (Fotoğraflı)