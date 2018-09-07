Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta yaklaşık 11 ay önce faaliyete geçen ve ürettiği tekstil ürünlerini farklı ülkelere ihraç eden bir firma fabrikasında çalıştırılacak işçi bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan ve 500 kişi kapasiteli, uluslararası iki giyim markası için üretim yapan fabrikada işler 152 işçi ile yetiştirilmeye çalışılıyor.

Şirket Yöneticisi Yavuz Kurutaş, AA muhabirine, ülke olarak ekonomik açıdan çeşitli saldırılara maruz kalınan bir dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve gelecekle ilgili kaygı duymadıklarını anlatan Kurutaş, "Ancak bu süreçte sadece biz yatırımcılar değil, çalışanlar da elini taşın altına koymalılar." dedi.

- "Maalesef işçi sıkıntımız var"

Sinop'ta kurdukları fabrikada üretim yaparak hem ülke ekonomisine katma değer hem de istihdama katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Kurutaş, ancak işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.