FİNANS

"Köy yollarımızı sıcak asfalt yapar hale geldik"

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek: - "Benim ilçemde bazı köylerde traktör çıkamıyordu. Biz bu noktalardan bugün artık köy yollarımıza da sıcak asfalt yapar hale geldik"

ESKİŞEHİR (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, ülkede köy yollarına sıcak asfalt yapılır duruma gelindiğini bildirdi.

Coşkunyürek, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti.

Akgün'ün talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlığa bağlı kurumların hummalı bir şekilde çalıştığını dile getiren Coşkunyürek, şöyle konuştu:

"Mevcut Eskişehir-Mihalgazi yolumuzun standardı düşük, çok keskin virajların olduğu ve seyahat etmenin zor olduğu bir yol. Bu yolu kullanarak biz de geldik. Proje ihalesine arkadaşlarımız çıktılar. Birinci etabının etüt ihalesi yapıldı. İkinci etabın da yapılıyor. Uçakla alınan ölçümlerin ardından müteahhide proje teslim edilecek, onaylanmış olacak biz yıl bitmeden yapım ihalesini yapmış olacağız. Size ne yapsak azdır. Bu yıl karayollarının global bütçesinden yol ağı ihalesi kapsamına giren tek yol Eskişehir-Mihalgazi yolu. Türkiye'de burası. Global bütçeden neden alınıyor? Çünkü daha hızlı ve acil olduğu için."

Coşkunyürek, çok önemli bir seçimin arifesinde bulunulduğunu belirterek seçimin ülkenin geleceği açısından öneminin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Milletin, istikrar ve güven ortamının, hizmetlerin devam etmesini istediğini vurgulayan Coşkunyürek, şunları söyledi:

"17 yıldır bu işin içindeyiz. Biz çok sıkıntılar gördük, yaşadık. Milletvekili olarak çok mahcup olduğum günleri hatırlıyorum. Muhtar beni arardı. Vekilim şu anda traktörün üzerinde okula giden çocuklar var, biz köye çıkamıyoruz diyordu. Benim ilçemde bazı köylerde traktör çıkamıyordu. Biz bu noktalardan bugün artık köy yollarımıza da sıcak asfalt yapar hale geldik. Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan."

Dünyada ulaştırma alanındaki 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Çoşkunyürek, hayallerin ötesine gidildiğini aktardı.

Ülkenin geleceğini, gelecek vizyonunu, 2023, 2053 ve 2071'i düşünerek çalıştıklarını dile getiren Coşkunyürek, şunları kaydetti:

"Burada Başbakanımız Binali Yıldırım'ı anmadan geçmeyelim. Başbakanımızın ulaştırma alanındaki çizdiği vizyon katkı ve emek küçümsenemez. Allah ondan razı olsun. Bakanımız Ahmet Aslan da onun bürokratı olarak şu anda bakan olarak bu hizmeti devamını getiriyor ve hizmetler de hız kesmeden devam ediyor."

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolarPKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştıMakine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Çoşku

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

Yeni sezon deri ve kürk defilesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.