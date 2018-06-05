"Köy yollarımızı sıcak asfalt yapar hale geldik"

"Mevcut Eskişehir-Mihalgazi yolumuzun standardı düşük, çok keskin virajların olduğu ve seyahat etmenin zor olduğu bir yol. Bu yolu kullanarak biz de geldik. Proje ihalesine arkadaşlarımız çıktılar. Birinci etabının etüt ihalesi yapıldı. İkinci etabın da yapılıyor. Uçakla alınan ölçümlerin ardından müteahhide proje teslim edilecek, onaylanmış olacak biz yıl bitmeden yapım ihalesini yapmış olacağız. Size ne yapsak azdır. Bu yıl karayollarının global bütçesinden yol ağı ihalesi kapsamına giren tek yol Eskişehir-Mihalgazi yolu. Türkiye'de burası. Global bütçeden neden alınıyor? Çünkü daha hızlı ve acil olduğu için."

Coşkunyürek, çok önemli bir seçimin arifesinde bulunulduğunu belirterek seçimin ülkenin geleceği açısından öneminin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Milletin, istikrar ve güven ortamının, hizmetlerin devam etmesini istediğini vurgulayan Coşkunyürek, şunları söyledi:

"17 yıldır bu işin içindeyiz. Biz çok sıkıntılar gördük, yaşadık. Milletvekili olarak çok mahcup olduğum günleri hatırlıyorum. Muhtar beni arardı. Vekilim şu anda traktörün üzerinde okula giden çocuklar var, biz köye çıkamıyoruz diyordu. Benim ilçemde bazı köylerde traktör çıkamıyordu. Biz bu noktalardan bugün artık köy yollarımıza da sıcak asfalt yapar hale geldik. Bu başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan."

Dünyada ulaştırma alanındaki 10 büyük projenin 6'sının Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Çoşkunyürek, hayallerin ötesine gidildiğini aktardı.

Ülkenin geleceğini, gelecek vizyonunu, 2023, 2053 ve 2071'i düşünerek çalıştıklarını dile getiren Coşkunyürek, şunları kaydetti:

"Burada Başbakanımız Binali Yıldırım'ı anmadan geçmeyelim. Başbakanımızın ulaştırma alanındaki çizdiği vizyon katkı ve emek küçümsenemez. Allah ondan razı olsun. Bakanımız Ahmet Aslan da onun bürokratı olarak şu anda bakan olarak bu hizmeti devamını getiriyor ve hizmetler de hız kesmeden devam ediyor."

