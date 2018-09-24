FİNANS

"Köye dönüş projeleri artırılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Gençleri tarımsal üretime teşvik etmek ve halihazırda köyünde bulunan çiftçileri yerinde tutmak için projeler geliştirilmesi gerekiyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençleri tarımsal üretime teşvik etmek ve halihazırda köyünde bulunan çiftçileri yerinde tutmak için projeler geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tarımsal üretimin ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, Türkiye'de her 3 kişiden birinin tarımsal faaliyette bulunduğunu aktardı.

Köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "Bugün tarımsal üretimde en önemli kalemlerin birçoğunda ithalat yapıyoruz. Bunu ihracata çevirecek güce ve kaynağa sahibiz. Döviz kurlarının yükselmesiyle ithal edilen ürünlerin de fiyatı arttı. Dolayısıyla üretici, projelerle desteklenmeli ki üretim artsın." ifadesini kullandı.

Palandöken, Türkiye'de tarım ve hayvancılık yapılan her bölgenin değerli olduğunun altını çizerek, bu değerin destek olarak geri yansıması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin 100 günlük eylem planında kırsal kesimin kalkındırılmasından yerli tohumların ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına kadar birçok önemli madde olduğunu anımsatan Palandöken, bunların bir an önce hayata geçmesinin ekonominin kısa sürede olumlu gelişme sağlaması bakımından önem taşıdığını bildirdi.

Palandöken, gençleri tarımsal üretime teşvik etmek ve halihazırda köyünde bulunan çiftçileri yerinde tutmak için projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sonu itibarıyla ülkemizin nüfusu son 10 yılda yüzde 14,4 artarken köy nüfusu yüzde 71 azaldı. Bu düşüş tarım ve hayvancılıkta bir düşüşe doğrudan etki eder. 2016-2018 yıllarında geçerli olacak genç çiftçi destekleme projeleri bundan sonraki yıllar için de yenilenmeli. Bunun yanı sıra yaş sınırı maddesi olmayan teşvik paketleri de hazırlanmalı. Köyüne dönmek isteyen 50 yaşındaki vatandaşımız da yaş sınırına takılmadan bu destek paketlerinden faydalanabilmeli. Tarımsal üretimi artıracak her türlü destek ekonomiye destek olacaktır. Tarım ve hayvancılıkta dünya üzerinde en bereketli topraklara sahibiz. Bunun değerini bilmek için tarımda ithalatı bitirecek üretim seviyesine çıkmalıyız."

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