"Köye dönüş projeleri artırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençleri tarımsal üretime teşvik etmek ve halihazırda köyünde bulunan çiftçileri yerinde tutmak için projeler geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, tarımsal üretimin ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, Türkiye'de her 3 kişiden birinin tarımsal faaliyette bulunduğunu aktardı.

Köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "Bugün tarımsal üretimde en önemli kalemlerin birçoğunda ithalat yapıyoruz. Bunu ihracata çevirecek güce ve kaynağa sahibiz. Döviz kurlarının yükselmesiyle ithal edilen ürünlerin de fiyatı arttı. Dolayısıyla üretici, projelerle desteklenmeli ki üretim artsın." ifadesini kullandı.

Palandöken, Türkiye'de tarım ve hayvancılık yapılan her bölgenin değerli olduğunun altını çizerek, bu değerin destek olarak geri yansıması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin 100 günlük eylem planında kırsal kesimin kalkındırılmasından yerli tohumların ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasına kadar birçok önemli madde olduğunu anımsatan Palandöken, bunların bir an önce hayata geçmesinin ekonominin kısa sürede olumlu gelişme sağlaması bakımından önem taşıdığını bildirdi.