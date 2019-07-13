Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyük şehirlerde tersine göç yaşanmaya başladığını belirterek, "Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı ve var olan projelerdeki yaş sınırı kaldırılmalı. Cazip şartlar sağlandığında hem büyük şehirlerdeki yoğunluk ve sorunlar azalır, hem de köylerimizdeki nüfus ve üretim artar, ekilmeyen alanlar ekilir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, birçok nedenle köyünden kalkıp büyük şehirlere göç edenlerin bir kısmının artık köylerine dönmek istediğine işaret etti. Büyük şehirlerde trafik, ulaşım, nüfus yoğunluğu, işsizlik ve emeklilik nedeniyle tersine göç yaşanmaya başladığını bildiren Palandöken, "Yüksek Seçim Kurulunun son verileri de bu yönde. İstanbul'un vekil sayısının düşürülmesi, Mersin, Kırşehir, Bayburt, Tekirdağ gibi illerin ise vekil sayısını artırma kararı da bu durumu destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de, tarım ve hayvancılıkta potansiyelin çok güçlü olduğunu ve bunun için de köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: