FİNANS

"Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Büyük şehirlerde trafik, ulaşım, nüfus yoğunluğu, işsizlik ve emeklilik nedeniyle tersine göç yaşanmaya başladı" - "Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı ve var olan projelerdeki yaş sınırı kaldırılmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyük şehirlerde tersine göç yaşanmaya başladığını belirterek, "Köye dönüş projelerinin sayısı artırılmalı ve var olan projelerdeki yaş sınırı kaldırılmalı. Cazip şartlar sağlandığında hem büyük şehirlerdeki yoğunluk ve sorunlar azalır, hem de köylerimizdeki nüfus ve üretim artar, ekilmeyen alanlar ekilir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, birçok nedenle köyünden kalkıp büyük şehirlere göç edenlerin bir kısmının artık köylerine dönmek istediğine işaret etti. Büyük şehirlerde trafik, ulaşım, nüfus yoğunluğu, işsizlik ve emeklilik nedeniyle tersine göç yaşanmaya başladığını bildiren Palandöken, "Yüksek Seçim Kurulunun son verileri de bu yönde. İstanbul'un vekil sayısının düşürülmesi, Mersin, Kırşehir, Bayburt, Tekirdağ gibi illerin ise vekil sayısını artırma kararı da bu durumu destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de, tarım ve hayvancılıkta potansiyelin çok güçlü olduğunu ve bunun için de köye dönüş projelerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Tarımda kendi kendimize yettiğimiz, hayvancılıkta ithalatın en az olduğu dönemlere geri dönmeliyiz. Bunun için yapılması gerekenlerin en başında köye dönüş projelerinin sayısının artırılması ve var olan projelerdeki yaş sınırının kaldırılması geliyor. Emekli olduktan sonra köyüne dönmek, üretim yapmak, köydeki evini tadilat yaptırmak isteyenler de düşünülmeli. Bu nedenle köye dönüş projelerinde, köydeki evin tadilatı, göçme masrafları, hayvan verilmesi gibi cazip maddeler uygulanmalı. Köye dönmek için cazip şartlar sağlandığında hem büyük şehirlerdeki yoğunluk ve sorunlar azalır, hem de köylerimizdeki nüfus ve üretim artar, ekilmeyen alanlar ekilir. En önemlisi köylerimiz yine o eski canlı günlerine geri döner."

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
TOKİ’den açık artırma ile konut satışıTOKİ’den açık artırma ile konut satışı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken köye dönüş projeleri Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi!

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi!

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.